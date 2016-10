Setsuv quiere estar en onda

• Exige que se incluya a trabajadores en el proyecto de FM y no sólo en internet

Hilda Hermida Delgado.- Integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, se manifestaron en Plaza Lerdo para exigir que se les incluya en el proyecto radiofónico FM de Radio universitaria y no sólo en la transmisión por Internet.

Juan Mendoza, dirigente del sindicato aseguró que el trabajo de diecinueve empleados está siendo afectado a causa de estos cambios.

“La Universidad Veracruzana no permite que el trabajo de los fonotecarios, operadores, locutores de radio se vea reflejado en FM, sino solamente en internet. Queremos que nos incluyan y que nuestro trabajo se vea reflejado en el cuadrante del aparato radiofónico en el 90.4 que está ubicada la radio universitaria”.

Al respecto y luego de que la rectora, Sara Ladrón de Guevara, declaró que el personal podría ser asignado a otras áreas de la UV, el líder sindical rechazó tal posibilidad al señalar que la necesidad de trabajadores existe dentro de Radio UV, por lo que se negarán a ello.

“No tenemos por que ser reacomodados en otros puestos si la necesidad existe en la radio universitaria, si no existiera la necesidad estaríamos en la mejor disposición. Pero el locutor, el operador de radio y sonido, el fonotecario, si una radio está funcionando es materia de trabajo del SETSUV”.

Mendoza Gutiérrez afirmó que no ha sostenido reuniones con la rectora, sino únicamente con representantes de la universidad, por lo que han determinado continuar exigiendo que se les incluya en Radio UV FM, a través de las marchas y movilizaciones.

“Vamos a insistir con las movilizaciones, con la inconformidad de los trabajadores afiliados en el SETSUV, haciendo movilizaciones. No me he reunido con la rectora y la propuesta de SETSUV es que nos apoyen con este proyecto, que nuestro trabajo se vea reflejado en el cuadrante donde está ubicada la radio universitaria”.