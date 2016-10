La promesa de Yunes

• Salvador Muñoz

Es curioso, pero si de un momento a otro se diera la aprehensión de Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares estaría cumpliendo una de las promesas de campaña más socorrida por él en su andar electoral y a la vez, la más deseada por una sociedad que, haya o no votado por él, de cierto modo la hace hoy suya; pero lo más curioso es que la promesa de campaña cumplida se daría ¡sin que sea Gobernador Constitucional de Veracruz!

Hay quienes dicen que con la actuación de las autoridades federales, PGR o SAT, en caso de que se ejecutara la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, el mérito sería para el PRI o Los Pinos, para el caso es lo mismo, porque ambos ejercieron la acción partidista y legal en contra de uno de los suyos… No sé si en el altiplano o demás entidades del país se vea así, pero en Veracruz, el triunfo sería todo de Miguel Ángel Yunes Linares.

II

Sin embargo, Pepe Mancha anda preocupado… ¿por qué? Dice temer alguna treta por allí del Gobierno federal…

Se entiende la preocupación del dirigente azul más cuando la historia (de nuestra política mexicana) te dice que las cosas no siempre salen como uno quisiera…

La denuncia que interpone Javier Duarte de Ochoa en contra de “Reforma” por supuesto daño moral, que si bien no tuvo eco, no deja de ser una advertencia de que a veces la Ley no es más que la interpretación de quien tiene la sartén por el mango.

No dudamos que los abogados de Duarte de Ochoa quisieron llevar el caso del Gobernador con Licencia al mismo nivel del Caso Arturo Escobar y Vega, a quien la Ley le concedió que se habían violentado sus derechos y la presunción de su inocencia, aun cuando había pruebas fehacientes de que había violado la Ley electoral este ex funcionario de Gobernación.

Apoyo el nerviosismo de Pepe Mancha. Intriga a más de uno que sea un medio de comunicación quien nos diga que hay orden de aprehensión contra Javier Duarte en lugar de que lo diera una autoridad competente, como lo hizo ayer la Procuradora Arely Gómez González. Da pie a pensar en que se pudiera repetir el caso de Arturo Escobar y Vega…

III

No obstante, parece que Veracruz ha de vivir una fiesta en paz… se percibe en el rostro de Miguel Ángel Yunes Linares y hasta en su silencio… basta ver que al menos, hasta ayer, a las 21 horas, mientras escribo esto, el último mensaje que puso en su twitter, fue un amanecer… mientras, ni un comentario para la orden de aprehensión de Duarte ni para la visita de Osorio Chong.

Recuerde nomás el rostro desencajado del 12 de octubre y el del día en que presentó a sus muchachos… ¡hasta bromeaba!

Hoy, parece que está nomás a la espera… ¿de qué? ¿de la aprehensión?, ¿de la renovación del Congreso?, ¿del primero de diciembre?

Pues mientras eso se da, tal parece que otros que están a la espera pero del 30 de noviembre, son los amigos de la PGR, ésos que llegaron hace unos días a Veracruz a ubicar los domicilios donde pudiera asentarse el Gobernador con Licencia. ¿El Fauno, su última esperanza? habrá que ver.

IV

Por cierto, hablando de la PGR, comenta Ángel Isaac Ochoa, delegado de Segob, que andan por allí circulando documentos apócrifos de la PGR, así que abusados… “no les hagan caso”, dice, pero a lo que sí hay que hacer caso, sería al evento interesante, circunstancial y hasta coincidente que ocurrió apenas… el arribo del Chino… no, no el Chino de Palacio de Gobierno, sino el otro Chino, Zhenli-Ye-Gon.

Traer a quien desde hace años sostiene que los millones de dólares que se le encontraron en su casa correspondían a la campaña de Felipe Calderón y donde se involucró incluso al ex mandatario estatal Fidel Herrera, es tan parecido como a la versión que se corre de que parte del dinero que se dice ocupó Javier Duarte fue para la campaña de Enrique Peña Nieto… pero en lugar de chino, ¡tenemos co-chino!

Mientras, habrá que hacer la apuesta… cumplirá Yunes Linares su promesa de campaña antes o después de rendir protesta como Gobernador Constitucional.

