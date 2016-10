Ahora todos lo niegan

• Flavino dice que no ayudó a Javier Duarte

• Molina Palacios niega que le pusiera su helicóptero

• Octavia asegura que están listos para desaforarlo

Hilda Hermida Delgado.- El Gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, señaló que no tiene notificación alguna sobre una orden de aprehensión en contra del Javier Duarte de Ochoa, mandatario con licencia.

Entrevistado con Ciro Gómez Leyva, el ejecutivo estatal negó haber ayudado a Duarte de Ochoa a escapar el fin de semana pasado, prestándole un helicóptero propiedad del Gobierno para que huyera, como lo acusara ayer, el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.

De esa forma, aseguró que ha instruido al secretario de Infraestructura y Obras Públicas para que entregue la información de las bitácoras de vuelo de las aeronaves propiedad del Gobierno Estatal a las autoridades correspondientes.

“Es completamente falso, aunque ya le pedí al secretario de Infraestructura y Obras Públicas (Tomás Ruiz González) de quien depende la Dirección de Servicios Aéreos, Aeronáutica Civil, que pongan a disposición de quien lo solicite, sobre todo de la autoridad competente, las bitácoras de los vuelos del transporte aéreo del Gobierno de Veracruz”.

Detalló que podrán consultar las autoridades las bitácoras desde el mismo viernes y todo el fin de semana para que se aclaren estos dichos.

Ríos Alvarado aseveró que está dispuesto a colaborar siempre con las autoridades para entregar la información que le soliciten en cualquier investigación.

Sin embargo, advirtió que en caso de que cualquier funcionario haya incurrido en alguna irregularidad para ayudar a Duarte de Ochoa será sancionado.

“Quién sea responsable tendrá que asumir su responsabilidad, el Gobernador de Veracruz, Flavino Ríos, no dio ninguna autorización, para que en caso de que así sea, se usara transporte aéreo”.

A pregunta expresa, sostuvo que en este momento no cuenta con información de que se haya utilizado un helicóptero estatal para que Javier Duarte saliera, como se presume, del Estado, “en cuanto la tengamos con mucho gusto la haremos de conocimiento público”.

Además, el mandatario en funciones sostuvo que desconoce cuál es el paradero de quien fuera su jefe, mientras se desempeñó primero como Secretario de Educación y después como secretario de Gobierno en la administración duartista.

No presté mi helicóptero a JDO: Molina Palacios

• Que presentará las bitácoras de vuelo si se las solicitan

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la Confederación Nacional Campesina, Juan Carlos Molina Palacios, rechazó que haya prestado su helicóptero para que el gobernador con licencia, Javier Duarte, huyera del estado.

“Por ahí hace un momento me acaban de nombrar que yo presté mi helicóptero para que saliera el gobernador Duarte, eso es totalmente falso”.

Entrevistado en la terminal área de esta ciudad, aseveró que cuenta con las bitácoras de vuelo, las cuales presentará en caso de que se las soliciten las autoridades.

Asegura que no prestó ayuda a Duarte de Ochoa para que escapara de Veracruz, ni tampoco sabe dónde se encuentra el gobernador con licencia.

El líder de los campesinos aseveró que quien busca vincularlo es con mala intención.

“No y no fue cierto, no se vale que quieran embarrar a las personas. Yo lo único que tengo que hacer es aclarar que no es cierto y con pruebas, el que lo está haciendo es con muy mala intención”, puntualizó.

Cabe señalar que la acusación que le imputaron se dio en un noticiario matutino en cadena nacional este martes.

“Ya sacaré mi nota aclaratoria más tarde, para decir que eso es totalmente falso, yo estoy para trabajar y para cualquier aclaración”.

Molina Palacios vio con buenos ojos que su partido haga limpieza en su interior y fortalezca las acciones de transparencia porque son puntos que dan credibilidad al tricolor.

“Claro que es buena la transparencia y que se queden los que en verdad trabajan y no los simuladores”, finalizó.