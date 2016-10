Lo pueden apañar ya

• Técnicamente JDO podría no tener fuero porque su licencia se puede considerar definitiva

Gisela Uscanga.- El abogado Jorge Winckler Ortiz explicó que debido a que la licencia que solicitó Javier Duarte de Ochoa al Congreso Local para separarse del cargo de gobernador de Veracruz (a partir del 12 de octubre), fue por el tiempo que le restaba en el cargo (48 días), se puede interpretar como una separación definitiva, por tanto ya no gozaría del fuero constitucional, de allí que la orden de captura emitida por un juez federal en contra del exmandatario pudiera ser correcta.

En entrevista con el jurista, a quien se solicitó brindar su opinión técnica acerca de la situación legal del exgobernador veracruzano Javier Duarte, refirió lo siguiente:

Expuso que según algunos criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tribunales federales, el fuero constitucional no se pierde por las licencias temporales que se otorguen a algún funcionario público.

“El Poder Tribunal Federal establece que si se llegara a esa conclusión podría poner en riesgo lo que es la inmunidad reglamentaria, la cual sólo se pierde únicamente por la muerte de la persona, por la renuncia del cargo o por el transcurso del tiempo que debiera ejercer la función o, porque no se haya presentado a rendir protesta como lo establece la Carta Magna”, dijo.

Empero, Winckler Ortiz (quien también fungió como defensor de Daphne Fernández), comentó que el tema es debatible, por lo establecido en el artículo 112 de la Constitución Política Federal, la cual declara que no existe la necesidad de juicio de procedencia para poder juzgar y perseguir a funcionarios separados del cargo.

“Este artículo (112) ya ha sido interpretado por la SCJN como lo expliqué líneas arriba, y por ello, han habido dos intentos de reformarlo para agregarle también que no había necesidad de hacer juicios de procedencia a quien gozara de una licencia, derivado de los criterios que ya emitió la Corte; sin embargo, tales exposiciones de motivos para dicha reforma no pasaron o no se han modificado al día de hoy. Por lo tanto, considero que el señor Javier Duarte de Ochoa goza de una licencia y por tanto debería seguir gozando del fuero”.

Aunque, puntualizó que “la licencia que él (Javier Duarte) solicita, según se entiende el documento que se hizo público, es una licencia por todo el tiempo que le reste en el cargo es decir 48 días. Esto se interpreta como una separación definitiva y por lo tanto pudiera entenderse que ya no regresará nunca a ejercer el cargo y por lo tanto ya no tiene fuero”.

Igualmente, recordó que la Constitución Política del estado de Veracruz instituye ese procedimiento para efectos de establecer quién sería el gobernador interino y quién el gobernador sustituto dependiendo el tiempo de la licencia.

“En este caso Javier Duarte pidió licencia de manera efectiva por todo el tiempo que le quedara de cargo, hasta el término de su mandato, pero en materia federal se puede estar dando la interpretación que la licencia que él pidió es una licencia definitiva por la cual ya no regresaría al cargo y eso sí ameritaría establecer que el exmandatario ya no tuviera fuero”, especificó.

“Si hubiera elementos pudiera ser correcta la orden de captura si para el juez federal ya no está en licencia, sino separado definitivamente del cargo y por lo tanto ya no goza del fuero”, concluyó Winckler Ortiz.