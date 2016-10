La herencia de Callejas

• Salvador Muñoz

Sostengo que uno de los edificios más bellos que hay en Xalapa, es el del Congreso local. Tengo la tarea pendiente de investigar quién diseñó tan bello inmueble. Cuando pase rumbo a Veracruz o México, dígale a sus pasajeros que volteen a ver sus jardines, las columnas, la estructura, porque es increíble que en tan bello lugar, haya sido espacio para que el trabajo legislativo, en contubernio con el ejecutivo que se “juyó”, hayan protagonizado una serie de episodios polémicos que se recuerde, al menos en el Palacio de Encanto.

Hoy, con un Gobernador con licencia en calidad de “fugitivo”, ¿qué se espera de un Congreso que actuó siempre bajo su sombra, en calidad de cómplice? habrán de tener mucha cara dura para presentarse, la mayoría de estos diputados, ante quienes dicen haber representado cuando su actuar, es claro, fue siempre con la intención de favorecer a un personaje acusado de Delincuencia Organizada, tan organizada como fue la votación que daban a favor de cada iniciativa del hoy fugitivo.

Pero algo ha de tener el edificio del Congreso local que enamora, a pesar de sus columnas largas y frías, sus pasillos y pisos de mármol y sus verdes jardines… Porque, cómo entonces uno se explica el interés de varios personajes de esta LXIII Legislatura de querer permanecer entre sus paredes… un periodo legislativo más…

Entre éstos que quieren ser parte del Congreso está el diputado Carlos “Chico” Fuentes, quien desea estar al menos, otros dos años más ¿cómo? vía el cargo que hoy ostenta Luis Arturo Ugalde Álvarez; es decir, como titular de la secretaría de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso local. De darse la especie, no cabe duda, Chico Fuentes estará demostrando una vez más que como empresario, sabe negociar mejor que como político.

Aunque no es el único diputado que aspira a quedarse…

Cuauhtémoc Pola Estrada es otro de los que quiere ser convidado de piedra, o más bien del PRD, a permanecer dos años más en lo que será la LXIV Legislatura… pero ¿en calidad de qué? ¿y por qué vía PRD?

La primera interrogante se responde fácil: Secretario General del Congreso.

La segunda es más complicada: Se dice que Yazmín Copete Zapot es quien impulsa al chaparrito a ocupar ese cargo que durante años llevó en sus hombros don Francisco Loyo Ramos… ¿será porque da la talla?

Aunque lo más preocupante es saber el resto que quiere permanecer al amparo de los altos techos del Congreso local… se habla de casi 200 personas.

Por un lado, se dice que el Sindicato Único del Poder Legislativo ya tiene asegurados 70 miembros más a sus filas que por ende, pasan a calidad de basificados… pero citamos casi 200 personas, ¿pues de dónde sale el resto? Hay 22, entre sobrinas, choferes, particulares y hasta de Mónica Montano, que vienen como parte de una tanda a la que ya palomeó el diputado plurinominal Juan Nicolás Callejas Arroyo para su pronta basificación. Por cierto, del último caso, se habla de una excelente categoría y por ende, un mejor sueldo. ¡Bien merecido!

Bueno, ahí llevamos 100… ¿y el resto?

Ojalá no pase de ser una mala leche, pero se dice y cuenta que hay arriba de un centenar de personas de confianza a las que se tiene planeado no dar por terminado su contrato en este fin de periodo legislativo… es decir, se pretende no pagarles finiquito así como el aguinaldo proporcional para “heredarle” a la siguiente administración, un problema.

En fin… y esto sólo es el principio… y no obstante las entrañas del Congreso local, no deja de ser bello el Palacio Legislativo… tanto, para que más de dos centenas de personas quieran quedarse más tiempo bajo su sombra… y presupuesto.

“Tapatón 2016” en Tribunal

Leonardo Cruz Casas, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dio inicio a la campaña “Tapatón 2016” en conjunto con la Asociación Mexicana de Ayuda a los Niños con Cáncer (Amanc-Veracruz).

El “Tapatón 2016” consiste en la recolección de taparroscas para reciclarlas y con el dinero obtenido brindar ayuda a personas de escasos recursos, menores de 20 años de edad, que padezcan cáncer, esto con la finalidad de proporcionarles apoyo integral desde traslado a hospitales, medicamentos, estudios médicos, quimioterapia, radioterapia hasta su recuperación.

El Magistrado agradeció a la doctora Irene Esther Zarraluqui Lobeira, presidenta de la Amanc-Veracruz, la oportunidad de participar en tan noble causa en beneficio de las personas más necesitadas.

La campaña “Tapatón 2016” se llevará a cabo del 18 de octubre hasta el 31 de enero de 2017, instalándose contenedores en cada piso de los 3 edificios que integran el Poder Judicial del Estado de Veracruz con sede en Xalapa.

