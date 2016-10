No presté mi helicóptero a JDO: Molina Palacios

• Que presentará las bitácoras de vuelo si se las solicitan

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la Confederación Nacional Campesina, Juan Carlos Molina Palacios, rechazó que haya prestado su helicóptero para que el gobernador con licencia, Javier Duarte, huyera del estado.

“Por ahí hace un momento me acaban de nombrar que yo presté mi helicóptero para que saliera el gobernador Duarte, eso es totalmente falso”.

Entrevistado en la terminal área de esta ciudad, aseveró que cuenta con las bitácoras de vuelo, las cuales presentará en caso de que se las soliciten las autoridades.

Asegura que no prestó ayuda a Duarte de Ochoa para que escapara de Veracruz, ni tampoco sabe dónde se encuentra el gobernador con licencia.

El líder de los campesinos aseveró que quien busca vincularlo es con mala intención.

“No y no fue cierto, no se vale que quieran embarrar a las personas. Yo lo único que tengo que hacer es aclarar que no es cierto y con pruebas, el que lo está haciendo es con muy mala intención”, puntualizó.

Cabe señalar que la acusación que le imputaron se dio en un noticiario matutino en cadena nacional este martes.

“Ya sacaré mi nota aclaratoria más tarde, para decir que eso es totalmente falso, yo estoy para trabajar y para cualquier aclaración”.

Molina Palacios vio con buenos ojos que su partido haga limpieza en su interior y fortalezca las acciones de transparencia porque son puntos que dan credibilidad al tricolor.

“Claro que es buena la transparencia y que se queden los que en verdad trabajan y no los simuladores”, finalizó.