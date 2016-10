Vamos a demostrar que podemos

• Pide a veracruzanos la oportunidad de dar buenos resultados

Hilda Hermida Delgado.- “Ya verán, vamos hacer las cosas diferentes“, expresó el diputado electo por el PAN para la Sexagésima Cuarta Legislatura, Bingen Remetería Molina, al pedir a los veracruzanos la oportunidad de dar buenos resultados en el Gobierno, como panistas.

En entrevista para Lapolitica.mx, el más joven de los legisladores del blanquiazul, agradeció a la población que lo llevó al triunfo el pasado 5 de junio, la confianza, pues reconoció que el principal temor al emprender su candidatura fue que lo juzgaran falto de credibilidad y seriedad por su corta edad.

A los 28 años de edad, Rementería Molina, tendrá que ocuparse de legislar a favor de la ciudadanía veracruzana, hacer a un lado la diversión normal que una persona con su juventud disfruta para unirse a la responsabilidad de llenar una curul, que durante tres años ocupó su padre, Julen Rementería del Puerto.

Al platicar un poco sobre el nacimiento de su inquietud para unirse a la “grilla“, el próximo diputado recordó que desde pequeño, vio el ejemplo de su progenitor y participó en múltiples actividades del partido y ya entre los 12 y 14 años, cayó en cuenta que la política le movía y lo impulsaba.

“La política siempre me ha gustado de chiquito, lo comentábamos hace un ratito, desde que… yo creo que por verlo en casa, el ir a los eventos, participar en los recorridos, yo me acuerdo de aquellas épocas, donde era la época de que podías colgar los pendones en las calles, los gallardetes que ahora están prohibidos pero que en aquella época se podía, yo creo que desde aquel entonces le fui agarrando una amor al tema de la política, poder estar participando, ayudando a la gente y por fin se nos da la oportunidad”.

Alma panista de antaño…

Aunque el joven Bingen Rementería, recordó que fue hace cinco años cuando se unió oficialmente a las filas del Partido Acción Nacional, él se siente un militante de la vieja escuela, al ser un personaje ahora, que creció bajo el ejemplo, aparte del transmitido por su padre, de activos como Enrique Cambranis Torres, Marco Antonio Nuñez López, Bernardo Téllez, y del Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.

Bingen, vive con su papá en Boca del Río y está seguro que su carrera política no está ligada a la del ex presidente municipal de Veracruz, puesto que este último ha trabajado toda una vida en la grilla, y su vida política que iniciará el 5 de noviembre está por emprender vuelo. Sin embargo, se dijo muy afín al pensamiento del actual legislador, con el que también comparte el gusto por el mismo tipo de música.

“Voy a tener la oportunidad de ser el más joven de la Legislatura, por pocos meses del de Emiliano Zapata que es Daniel Olmos, somos los más jóvenes por meses. Es bien importante, la verdad es que cuando estábamos en campaña sí tenía la duda de que la gente nos pudiera dar la confianza, por el tema de ser tan joven, porque hay gente que dice haber en puestos tan importantes, tan decisivos para Veracruz, para México, (…) pero afortunadamente muchos jóvenes nos dieron la oportunidad y yo creo que tenemos con ellos una responsabilidad muy fuerte”.

Al abundar sobre uno de los compromisos que asume tener con el sector y del cual también es parte, comentó que ha armado diversas propuestas, entre ellas la de incentivar a los empresarios a contratar egresados, pero prefirió dar más detalles una vez que llegue a la curul.

“Tenemos diferentes propuestas que mencioné en campaña, que no me gustaría decirlo ahorita, hasta que lo propongamos en el Congreso en el tema de los jóvenes. Lo que más aqueja al joven es el tema del empleo y ese es el ejemplo que acabo de exponer, el joven sale de la universidad y no encuentra trabajo, soy licenciado, soy ingeniero, estoy preparadísimo y no encuentro trabajo”.

Una de las cosas que lo diferencian de su padre, son las ideas innovadoras que puede estar aportando a favor de la población juvenil, pero al ser un político experimentado, aseguró que estará tomando todos los consejos que lo ayuden a legislar mejor en favor de quienes votaron por él y el resto de la ciudadanía.

Salud, seguridad y empleo, las principales deudas con los veracruzanos…

Al hablar del proceso de campaña que vivió meses atrás, Rementería Molina pudo conocer cada una de las necesidades de los votantes pertenecientes a su distrito, que recaen en el desempleo, inseguridad y carencia de atención médica.

Mencionó, que uno de los testimonios más crudos los palpó en las colonias, donde el aumento de hechos delictivos, crímenes, delitos del fuero común rompieron con la tranquilidad de las personas.

“En Veracruz y en todo el estado, porque no hay nada en particular, el tema es la inseguridad y el regreso del empleo, eso dos temas, (…) a los veracruzanos les afecta mucho el tema de la inseguridad, por eso tenemos que legislar, no sólo en el tema de jóvenes sino también del empleo de todas las ciudades y la inseguridad no tiene edades”.

Recordó, que la gente ya no le pidió apoyo para reparar su calle, lo principal fue la preocupación de protegerse y garantizar la vida de los suyos y en ese aspecto, afirmó, el grupo legislativo del PAN, estará trabajando para mejorar las condiciones actuales que están viviendo.

Fiscalización y juventud, dos temas que lo mueven…

Debido a que los diputados salientes, y que tienen mayoría en el actual Congreso Local, han sido malos fiscalizadores, los próximos ocupantes de estas sillas, han estado capacitándose para evitar que se continúe saqueando a la entidad, pero sobre todo, para dejar en claro, que quien abuse de su poder, obtendrá un castigo.

“Tenemos que armonizar las leyes federales, es muy importante, el tema de iniciativa financiera que ya está, hay que armonizarla, el tema del fiscal anticorrupción también, hay que nombrar un fiscal y nombrarlo ya, nombrarlo pronto, sobre todo en Veracruz porque la única noticia que damos es de corrupción, entonces es muy importante autónomo y con ganas de trabajar por Veracruz además los magistrados anticorrupción”.

A pregunta expresa, Bingen Rementería indicó que no hay nombres que estén ya entre las ternas de los diputados, pero sin duda deber ser un ciudadano. Y al igual que este nombramiento, también mencionó que les corresponderá, de decidirse así, la remoción del actual Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien reprochó la falta de resultados en materia de procuración de justicia.

“Yo quiero participar en las comisiones que tengan que ver con la fiscalización. Desafortunadamente, como te comento, tenemos gente comprometida y responsable y verdaderos fiscalizadores. Qué pasó en esta actual legislatura con los diputados del PRI, oye, les mandaron las cuentas públicas, a ciegas, a pesar de que todo Veracruz veía, todo mundo, todo México, los diputados veían unas finanzas sanas perfectas y aprobaron las cuentas públicas, casi, casi a ciegas”.

Y en ese aspecto resaltó, una de las responsabilidades más importantes para ellos como legisladores, será fungir como órganos fiscalizadores pero no sólo eso, generar castigos a quien administre mal el presupuesto de los veracruzanos.

“Lo que nosotros queremos es que haya consecuencias para provocar en cascada que los funcionarios se den cuenta que al final su responsabilidad es específicamente hacer bien su trabajo, no estar metiendo la mano al cajón”.

Irresponsabilidad de Javier Duarte dejar su cargo en medio de la crisis…

Para Bingen, fue tardía la licencia de Duarte de Ochoa, pues desde hace tres años, cuando comenzaron a brotar los problemas financieros y de inseguridad en la entidad, este debió dar la batuta a alguien que trabajará en recomponer la situación, que hoy está haciendo que agonice la estabilidad de Veracruz.

“Yo creo que es el reflejo de su gobierno, donde primero veía por él, después él y al final él. Dice que se va para atender las denuncias en su contra pero yo creo que es una irresponsabilidad, él sale de un cargo tan importante donde le pidió al voto a todos los veracruzanos y dice ya me voy, porque traigo pendientes personales y ya me voy”.

Entre JDO y MAYL no hay igualdad de circunstancias…

Casi, para concluir la entrevista, se cuestionó al joven panista, si la situación o más bien, los señalamientos que ahora hay en contra del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, no pone en tela de juicio, el papel que podría ejercer al tomar posesión, enérgico, Rementería comentó que las acusaciones hacia MAYL tienen mucho tiempo y no han prosperado, porque no han encontrado delito que perseguir.

“Miguel Ángel, todo eso ya lo aclaró. El gobierno federal maneja la Procuraduría General de Justicia, me atrevo a decir que hasta influye en los jueces y no le han podido encontrar nada, yo me acuerdo que desde el 2012 lo han venido denunciando por los mismos hechos, mismos temas y no le han podido encontrar nada”.

De esa forma, argumentó que las acusaciones que hoy rodean al Gobernador electo, son parte de la misma campaña sucia que el PRI encabezó en la elección y una venganza política, por haber ganado la gubernatura y lograr que Duarte de Ochoa pidiera licencia debido a las denuncias penales en su contra.

“Ahorita el PRI inicia una contra campaña, son muy astutos, no lo podemos negar, el PRI dice, a ver, ya me tumbaste un gobernador, si ya todos saben que somos unos corruptos no nada más Duarte y el PRI pretende denostar a un gobernador que ganó bien y esos temas ya los aclaró”.

Para finalizar, Bingen comentó que cualquiera de los dos aspirantes a la presidencia de la República, que juegue en el 2018 por el PAN, llámese Margarita Zavala o Ricardo Anaya, serán buenas opciones y garantía de un ejercicio gubernamental a favor de la ciudadanía, pues los describió de buena reputación y grandes cuadros para su institución política.