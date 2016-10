Con todo contra Yunes

• Pide que cesen las investigaciones por sus presuntos delitos

• Antes tuvo una reunión tan privada que ni Amadeo pudo estar

Magnolia Reyes Utrera.- La clase política veracruzana se caracteriza por su solidez, así lo afirmó Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien acusó que el gobierno no puede estar en manos de personas con doble moral.

En el evento efectuado en un conocido salón la tarde de este lunes, reconoció que en la pasada contienda electoral estuvieron “dignamente” representados por el senador Héctor Yunes Landa y cree que fueron diversas circunstancias las que afectaron que no obtuvieran un resultado favorable en las urnas.

En ese sentido destacó que el proceso electoral sigue impugnado, al tiempo que acusó que el gobierno no puede estar representado por personas que ostentan una doble moral.

“El dinamismo de nuestro partido se vio afectado por múltiples factores, y el resultado no nos favoreció. Debo puntualizar y dejar claro que la elección a gobernador está impugnado, que el comité nacional está siguiendo puntualmente ante los tribunales”.

“Lo he dicho y hoy lo reitero, Veracruz no debe tener como gobernador a una persona sobre la cual pesan múltiples denuncias de corrupción, Veracruz no debe de estar en manos de personas que ostentan doble moral.”

Por lo que declaró que mantiene el llamado a las autoridades para no cesar las investigaciones sobre el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

“No se puede tapar el Sol con un dedo, los señalamientos de corrupción en el PAN ofenden a la ciudadanía, ofenden a Veracruz”.

Con el refrán que dice que el buen juez por su casa empieza, afirmó que se sancionarán a los priístas que han incurrido en diversas anomalías en la rendición de cuentas.

Durante el evento el dirigente nacional estuvo arropado por diputados locales y federales, senadores, así como dirigentes de diversos sectores de la militancia tricolor.

Sacan a Amadeo de reunión con Ochoa

• El líder nacional del PRI tuvo encerrona con directores de medios y columnistas

Magnolia Reyes Utrera.- Enrique Ochoa Reza dirigente nacional del PRI negó que su visita a la entidad veracruzana se haya efectuado por la salida del gobernador con licencia Javier Duarte.

En una breve entrevista arrebatada durante su arribo al hotel donde inició este lunes sus actividades en la capital del estado, y a las cuales llegó con una hora de retraso, afirmó que se trata de su agenda de actividades de los primeros cien días la visita a Veracruz.

Custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad que registró enfrentamientos con representantes de los medios de comunicación, Ochoa Reza llegó acompañado del dirigente estatal del PRI Amadeo Flores Espinosa, donde incluso el líder nacional del partido tricolor arribó conduciendo la camioneta de lujo en que llegaron al espacio.

Sin embargo, ante la insistencia de los medios de comunicación emitió unas breves declaraciones, mientras su personal de seguridad en medio de empujones y jaloneos buscaba evitar a toda costa que el dirigente se detuviera para atender a reporteros y camarógrafos.

Y es que para impedir el acceso a los reporteros gráficos al espacio los guardias de seguridad les cerraron las puertas con lujo de violencia para evitar que alguno se acercara al punto donde se realizó la reunión.

Los gritos y empujones fueron de tal magnitud que minutos después de que Enrique Ochoa ingresara al punto de reunión, personal de su equipo salió a ofrecer disculpas a los medios de comunicación, ofreciendo que daría un posicionamiento al término de la reunión si “aún les interesa” bajo la consigna de que se debería esperar aproximadamente una hora de tiempo.

En esos instantes Amadeo Flores Espinosa también abandonó el hotel y salió “a tomarse un café” debido a que a él tampoco le permitieron permanecer en la reunión privada que encabezó el líder nacional; mientras que Regina Vázquez secretaria general del comité estatal esperó en el restaurante del hotel porque tampoco fue requerida a la reunión.

Así casi dos horas después al concluir la reunión Enrique Ochoa custodiado por su equipo de seguridad y colaboradores salió para ofrecer una breve conferencia de prensa, bromeando al final con “ya ven no hubo ningún incidente”, ello en alusión a la trifulca que se registró a su llegada.