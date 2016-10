Melania Trump dice que su esposo fue incitado a decir comentarios lascivos

WASHINGTON.- Melania Trump, esposa del aspirante republicano Donald Trump, consideró que su marido fue “incitado” a hacer comentarios lascivos en el video de 2005 revelado por The Washington Post y en el que se jacta de tener un comportamiento sexual agresivo hacia las mujeres.

En una entrevista a CNN, que se emitirá esta noche, la exmodelo de origen esloveno argumenta que las polémicas afirmaciones de su esposo responden a “comentarios de hombres”.

Le dije a mi marido que el lenguaje era inadecuado. No es aceptable. Y me sorprendió, porque ese no es el hombre que yo conozco”, dijo la esposa del candidato presidencial republicano.

“Y como se puede ver en la cinta, las cámaras no estaban frente a ellos. Fue solo un micrófono y me pregunto si es que sabían que el micrófono estaba encendido”, dijo, refiriéndose a Trump y al presentador de la NBC, Billy Bush, con quien estaba charlando.

Desde que el diario The Washington Post publicó el video el pasado 7 de octubre, Trump se ha enfrentado a acusaciones de acoso sexual por parte de varias mujeres, afirmaciones que el magnate ha negado.

Preguntada por si alguna vez había oído hablar a su marido así, Melania fue rotunda.

No, no, por eso me sorprendió, porque como he dicho yo no conozco a esa persona que habla de ese modo, ni que dice ese tipo de cosas en privado”, aseguró.

Son las primeras declaraciones de la ex modelo tras el escándalo, aunque tras darse a conocer la cinta emitió un comunicado.

Las palabras que mi marido hizo uso son inaceptables y ofensivas para mí. Esto no representa al hombre que yo conozco”, dijo en esa declaración. “Espero que la gente acepte sus disculpas”, añadió.