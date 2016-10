Flavino, el último relevo

• Salvador Muñoz

Desde este lunes, el Palacio de Gobierno de Veracruz tendrá libre acceso para todo aquel ciudadano que quiera ingresar a él; no vallas, no policías que te detengan en la entrada, no solicitud de identificación ni interrogatorio del asunto o persona a la que se visita… se trata de hacer un Gobierno cercano a la gente.

La buena noticia me la da el Gobernador Flavino Ríos Alvarado cuando entramos a la tienda de La Esquina del Campo, allá en Cuichapa, a donde estaría presente en la entrega de tractores para los productores de caña de La Providencia. Dos hechos curiosos en ese lugar:

1.- El gusto de la gente en la tienda que identifica a Flavino Ríos y le expresa: “¡Es la primera vez que un Gobernador viene a saludarnos!”

2.- Tras salir de esa tienda, un hombre, con Biblia en mano, lo sigue brindándole cantidad de bendiciones.

II

Antes de llegar al ingenio, un grupo de mujeres lo recibe con porras mientras que los políticos y funcionarios lo hacen con abrazos, felicitaciones y hasta bromas. Allí veo al alcalde de Cuichapa, Juan Manuel Torres Camacho y varios más como a Juan Carlos Molina Palacios, Marcela Aguilera Landeta, Anilú Ingram, Lilian Zepahua García, Nacho Valencia, Pedro y José Manuel Montalvo, Ángel Isaac Ochoa y su esposa Adriana Rangel, así como Juan René Chiunti, quien se acercó a Genaro Mejía de la Merced y le dijo al oído: “Te dije que ibas a ser secretario de Gobierno, te lo dije”. Y es que el Gobernador se hizo acompañar de su número 2, así como del titular de Sedarpa, Ramón Ferrari Pardiño y Fabricio Aguilar Sánchez, jefe de la Oficina del Programa de Gobierno.

Una caminata de un kilómetro o más por las calles de Cuichapa da lugar a varios comentarios como el del mismo Flavino: “¡Los traigo a paso redoblado!”, y no es para menos, en apenas cuatro días de asumir la Gubernatura, ha ido de la Ceca a Meca, como en Ahuatitla (Chicontepec), donde por primera vez va un Gobernador; anduvo por Alto Lucero y ahora por esta zona cañera…

No sé quién gritó, por el ritmo de la caminata: “¡Vamos a retar a (Alfredo) Gándara!” y las risas se desataron. “¡Ésta es la unidad!”, por ahí alguien exclamó y Flavino respondió: “Sólo unidos podremos salir adelante”.

III

Al llegar a La Providencia para hacer entrega de 10 tractores, toma la palabra el alcalde de Cuichapa, quien se lleva gran parte de su intervención saludando a los presentes… bueno, ni tan presentes, porque cuando cita a Genaro Mejía y lo busca, éste tiene que salir tras bambalinas (posteriormente dijo que buscaba a un político para que pasara al presidium); pero el edil se voló la barda cuando al nombrar al Gobernador, hace una analogía de la carrera de los 4×100: “¡el último relevo es el mejor!”, lo que arrancó el aplauso general y cuando menciona la entrega de las unidades, Pedro Montalvo, grita a todo pulmón: “¡Nada más faltó el diesel!”

Al tomar Molina Palacios la palabra, además de mencionar todos los apoyos que Sagarpa viene entregando a los campesinos veracruzanos, dice que en breve dicha dependencia capacitará a 150 veracruzanos, hijos de productores del campo, como Técnicos especializados en la elaboración de Proyectos… y entonces, ¡lo descubrió entre la gente!: “¿Qué hace aquí? ¡lo investigaremos! ¡Algo se ha de traer!” Se trataba de Chalío Guízar, ¡el abuelo de su esposa!

IV

Al tocar turno al Gobernador, dijo que uno de los compromisos asumido ante los diputados, era hacer en estos 40ytantos días, un Gobierno cercano a la gente, en especial, a la del campo veracruzano, el cual tiene el prodigio de tener una tierra que da casi cualquier fruta, “¡hasta afrodisíacas!”, exclama Molina Palacios, lo que suelta la risa de Ríos Alvarado y de todos, tanto que Ferrari Pardiño pide que le manden ¡un kilo!

Entonces, Flavino, al reconocer la generosidad de la tierra veracruzana, lanza la pregunta: “¿Cuál es la única fruta que no se da en Veracruz?” y se hizo un silencio, mismo que permitió entonces escuchar con claridad la respuesta del único campesino que alzó la mano: “¡la que no se siembra!”. ¡Exacto!, dijo el Gobernador.

Flavino Ríos pidió confianza al ciudadano, porque él tiene confianza en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, “nos va a apoyar”.

V

La entrega de tractores se dio y entonces, hubo que trasladarse a un almuerzo donde se reunió con los alcaldes de la zona.

Allí, Tlacojalpan, Otatitlán, Tres Valles, Omealca, Zongolica, entre gran cantidad, le expusieron sus problemas, la mayoría concentrados en Espacios Educativos, por lo que de inmediato agendó reunión de trabajo con la titular. El otro rubro fue Seguridad y Recursos, en los cuales, este lunes, ha de obtener respuesta el Gobernador cuando se reúna con el secretario de Gobernación en Coatzacoalcos, Miguel Ángel Osorio Chong… ahora sí, entre chinos.

Así acabó la gira por Cuichapa, aunque cabe aclarar dos cosas:

1.- Flavino Ríos precisa que la única fruta que no se da en Veracruz, junto con la que no se siembra, es la uva.

2.- Si bien tiene razón el alcalde de Cuichapa,Torres Camacho, de que en una carrera de relevos se pone al final al mejor, todo indica que ésta no es una de 4×100, sino de 40 días al 100 por ciento, donde no hay tiempo para darse tiempo.

Por lo mientras, hoy lunes, el Palacio será de puertas abiertas en aras de que Flavino Ríos cumpla con el compromiso hecho a los diputados y a la sociedad: un gobierno cercano a la gente.

Curioso, cuando antes se pensaba en lo mucho que se podía hacer en un gobierno de dos años, hoy se piensa en todo lo que se puede hacer en uno de 40 días.

El Doctor Palacios, a contracorriente

El alcalde de Coatepec, Ricardo Palacios, más que médico cirujano parece nadador profesional, pues se ha especializado en nadar contracorriente.

Desde el pasado viernes 24 de julio de 2015, cuando rinde protesta como alcalde, no sólo se encuentra con un municipio endeudado, sino con la incertidumbre que vivía el primer pueblo mágico de Veracruz tras el asesinato de su tesorero y el señalamiento directo hacia Roberto Pérez Moreno “Juanelo” de ser el autor intelectual.

De lo bueno, el apoyo de los regidores Ale Benrey Oliva, Marco Andrade Sánchez, Roberto Soto Hernández, Martín López Mávil y Raúl Monge Villalobos. De lo mejor, que no es tarea fácil, ir recuperando poco a poco la seguridad en Coatepec.

Dos Carlos, un PRI estatal

Para nadie es un secreto que Carlos Aceves Amezcua está interesado en dirigir los destinos del PRI estatal. Para nadie es un secreto que Carlos Aceves del Olmo esté interesado porque su sobrino, el consentido, dirija los destinos del PRI estatal. Eso sí, ambos hacen su parte. El primero, buscando generar las simpatías; el segundo, cabildeando. ¿Se vale? ¡Claro!

Carlos, el sobrino, es visto por la militancia con agrado… al menos no tiene vínculos con la camarilla que se adueñó, saqueó y destrozó electoralmente al PRI en la última elección.

Un punto más a favor de Carlos, el sobrino, es que cuenta con el apoyo de la lideresa estatal de la CNOP, Erika Ayala Ríos, quien también es secretaria general del sindicato de trabajadores del Cobaev.

Amadeo Flores puede mantenerse en el puesto para manejar la elección de los presidentes municipales el próximo año, aunque también, para nadie es un secreto que él preferiría dejar su posición y seguir apoyando al PRI desde Vía Veracruzana.

A ver qué noticias al respecto tendrá hoy el presidente nacional del PRI con la militancia veracruzana, en el Salón Ghal a partir de las 4 de la tarde.

smcainito@gmail.com