Falsifican documentos de la SEV

Magnolia Reyes Utrera.- Xóchitl Osorio Martínez, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), negó que haya realizado gestiones para obtener una jubilación millonaria como dieron a conocer medios electrónicos que mostraron presuntos documentos de sus ingresos.

Entrevistada en el Congreso del Estado, la secretaria de despacho reconoció que personal de la administración estatal ha sustraído documentación oficial, la cual dijo ha sido modificada, por lo que es falsa.

Cuestionada sobre las versiones de que efectuó modificaciones requeridas en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), para jubilarse con una pensión superior a lo que le correspondería, insistió en que son falsas dichas acusaciones.

En sentido comentó: “Me preocupa la calidad de empleados que hay en el gobierno, hay personas que están sustrayendo mucha documentación, y mucha está saliendo modificada y no real, y eso es un delito”.

Ante la insistencia de una pensión millonaria por su jubilación, precisó: “No es cierto, para jubilarme requiero renunciar y yo no he renunciado, entonces cuando renuncie me someteré a un proceso y entonces ya veremos”.

Osorio Martínez afirmó incluso que los sueldos de los secretarios de despacho se pueden conocer a través de la Gaceta Oficial, pues afirmó que allí se debe cumplir con la publicación correspondiente de los salarios.

“Necesito darme de baja para poderme jubilar… tengo 50 años de servicio, ya ni sé (si me voy a jubilar) a como están las cosas”.

Finalmente afirmó que los presuntos documentos que se filtraron en medios no salieron de la SEV pues reconoció que por lo que observó corresponden al IPE.