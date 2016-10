Urge rescate

• La Federación debe intervenir y enfrentar el caos financiero que hay: Ahued

Magnolia Reyes Utrera.- El diputado local Ricardo Ahued Bardahuil señaló que es necesario que la federación intervenga en Veracruz ante la crisis financiera que se enfrenta en la recta final de la administración estatal.

Entrevistado en los pasillos del Palacio Legislativo, señaló que Xalapa se ha vuelto “difícil de transitar” ello ante las manifestaciones constantes de organizaciones y sectores que demandan pagos pendientes del Gobierno del Estado, “es un caos la ciudad”, enfatizó.

Al respecto precisó: “En Xalapa no hay libre tránsito porque no hay nómina para pagarles, es un caos la ciudad y el estado en sí es un caos. Veracruz está en alto riesgo y no merece este problema que traen en salud, en seguridad, en sus ingresos y eso es lo que está pasando a lo largo y ancho de Veracruz con tantas manifestaciones”.

“Debe intervenir la federación, sí, debe aportar recursos para nivelar el tema económico, es lo más justo –enfatizó-, Veracruz aporta mucho al país, aporta demasiado pero le están dando un trato despreciable”.

Y es que Ahued Bardahuil citó como ejemplo que mientras otras entidades recibirán mayor cantidad de recursos como el Estado de México, en el caso de la entidad veracruzana lo que hacen es disminuirle.

“Vean el trato que le da Peña Nieto al Estado de México, porque de ahí salió y acaban de aprobar un presupuesto superior a cualquier entidad federativa, a Veracruz le reducen mientras a otros estados, incluyendo el Distrito Federal, les mejoran”.

Para concluir, calificó como un “colapso económico” la situación que se vive en el territorio veracruzano. “Yo envío un SOS a la federación porque no es nada menor lo que está pasando; para mí sería extraordinario hablar de cosas maravillosas, pero lo que está pasando en Veracruz es desastrozo y no es político, es del tema económico y debe de intervenir de inmediato la federación”, puntualizó.