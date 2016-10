Duarte conserva el fuero

• No se puede proceder en su contra sin juicio de procedencia previo

Gisela Uscanga.- El presidente de la Barra de Abogados en Derecho de Veracruz A.C., Carlos Mateos Carrasco, explicó que el hecho de que Javier Duarte de Ochoa haya solicitado licencia, no quiere decir que haya perdido su fuero constitucional, por lo tanto jurídicamente no se puede proceder en su contra.

En entrevista con el jurista, explicó que la Constitución Política del Estado de Veracruz en su artículo 48 plantea varias hipótesis para casos de licencias como son ausencias o falta temporal.

“Cuando la falta es hasta por diez días naturales, pero no excede los 30 días, el gobernador tiene la necesidad de dar aviso al Congreso y se queda como encargado de despacho el Secretario de Gobierno. Si la licencia es por más de 30 días, entonces el Congreso una vez aprobada la solicitud de licencia deberá designar un gobernador interino para que funcione durante el tiempo que dure la ausencia”, detalló.

Si bien el motivo de su licencia es para atender una serie de demandas en su contra por enriquecimiento ilícito, no quiere decir que éste pueda ser procesado o juzgado, debido a que aún goza del fuero constitucional.

“El fuero constitucional para los titulares de los ejecutivos de los estados está inmerso en los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“El hecho de que pida una licencia no significa que se quede sin fuero constitucional, para eso tiene que hacer una declaración de procedencia, conocido como el desafuero constitucional. Si no hay desafuero. él sigue disfrutando del fuero. Él (Javier Duarte) no puede ser privado de su libertad por la vía jurisdiccional porque tiene que respetarse el fuero, es un gobernador con licencia”, explicó.

Finalmente, Mateos Carrasco comentó que lo que hará Duarte de Ochoa será comparecer ante las autoridades que lo reclaman, “va a declarar a aportar sus pruebas, pero ello no quiere decir que la autoridad ministerial pueda proceder contra él, así como tampoco por una orden emitida por un juez, porque tiene fuero. Aunque ir a las autoridades a responder lo pudo haber hecho sin pedir licencia”, concluyó.