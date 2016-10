Cae el primero por empresas fantasma

• La PGR detuvo a Victorino Benítez Márquez quien obtuvo millonarios contratos de la administración duartista

Ayer circuló en el portal informativo Animal Político que agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en Veracruz a Victorino Benítez Márquez, una de las personas que aparece como socio y representante legal de dos de las 33 empresas fantasma que recibieron contratos millonarios de la administración del gobernador Javier Duarte.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció hace dos semanas que laPGR ya había obtenido una primera orden de aprehensión luego de que se interpusieron 32 denuncias iniciales por posibles delitos fiscales en contra de las empresas involucradas.

Victorino Benitez Márquez es socio de dos compañías involucradas en la red de empresas fantasma: Bienart, que fue constituida en 2012, y Publicidad Akkira, creada en 2013. En el caso de Bienart, aparece también como representante legal.

De acuerdo con las actas constitutivas de ambas empresas –a las que Animal Político tuvo acceso durante la investigación periodística sobre las empresas fantasma de Veracruz–, Benítez tiene su domicilio en la colonia Rigo, del municipio de Boca del Río, pero cuando este medio acudió a dicha dirección a verificar los vecinos señalaron que no vive ahí desde hace una década.

“Uy, él tiene como 10 años que no vive aquí, más o menos. Era un inquilino y rentaba un cuarto pero luego se fue y no supimos nada. Sabíamos que era un empleado de algo creo, pero no un empresario”, dijo Maricela, un avecina del condominio en donde según el registro de las empresas vive Benítez.

Los socios de Benítez en las referidas empresas son personas de bajos recursos.

En el caso de Publicidad Akkira, Benítez aparece como dueño de la compañía junto con Concepción Escobar de Paz, una señora de 65 años que admitió en entrevista haber firmado documentos porque “licenciados” le prometieron dinero para su padecimiento de cataratas. Incluso el hijo de Concepción también aparece como accionista de otra empresa denominada Abastecedora Romcru.

Concepción negó que ella fuera empresaria y que conozca a Benítez.

Y en el caso de Bienart el otro socio de Victorino Benítez es Juan Luis Domínguez Vásquez cuyo domicilio se encuentra en una colonia popular del Puerto de Veracruz denominada Formando Hogar. El dueño del condominio donde vivía Vásquez dijo que él y su madre (quien también es supuesta socia de otra empresa más de la red) se fueron pues tenían deudas con el banco. (Agencias)