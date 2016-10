Revelaré corruptelas de JDO

• A partir del 1 de diciembre presentaré información que cimbrará al país

• Yunes saca chispas con las declaraciones de Ramírez Marín

Ricardo Chua Agama, Boca del Río, Ver.- El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer que a partir del 1 de diciembre presentará información sobre las corruptelas de Javier Duarte de Ochoa que harán cimbrar al país.

“Casi cinco meses me he dedicado con empeño, con dedicación, con un enorme esfuerzo a desentrañar toda esta red enorme de corrupción y he logrado penetrarla hasta lo más profundo, llegue como lo dije hace unos minutos hasta la medula de la corrupción, aquí en esta memoria y hay tres ejemplares más de la misma que contienen elementos que van a cimbrar al país a partir del primero de diciembre”.

Acusó que sistemáticamente han tratado de impedir que asuma el cargo, pero no tiene miedo.

En conferencia de medios en Boca del Río, afirmó que es hombre de valor y que sabía lo que se venía cuando se enfrentó a la corrupción del actual sexenio estatal.

Afirmó que esa información se encuentra segura en bóvedas y con personas confiables para evitar que alguien se apodere de ella.

Afirmó que llegó “hasta la médula ósea” del gobierno actual donde encontró datos que demuestran actos de corrupción.

“No voy a adelantar (información) porque estratégicamente y desde el punto de vista jurídico lo que conviene es hacerlo cuando sea gobernador del estado y tenga facultades jurídicas para actuar”.

Acusó que Duarte de Ochoa se retira de la administración estatal con las bolsas llenas pero deja incendiada a la entidad veracruzana.

Consideró que Javier Duarte solicitó licencia para separarse del cargo de gobernador del estado con la finalidad de defender sus intereses personales y de los de su banda.

Manifestó que nada aplaudible deja Duarte de Ochoa a los veracruzanos pero sí bastante material para reclamarle.

Enfurece a Yunes las acusaciones de Ramírez Marín

El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares aclaró que aunque el Congreso del Estado apruebe la licencia a Javier Duarte, éste no perderá el fuero.

Dijo que las voces que pretende hacer creer lo contrario mienten, no obstante para ser procesado necesitaría primero ser desaforado en el caso de delitos federales por el Congreso de la Unión y por delitos del fuero común por el Congreso del Estado.

En conferencia de prensa en su casa de transición, el panista, rechazó el reto planteado por Duarte de Ochoa para debatir.

Precisó que Duarte de Ochoa debe debatir pero con el Ministerio Público Federal no con el gobernador electo de Veracruz.

Yunes Linares también habló de las acusaciones que hiciera en su contra legislador federal del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.

“Ramírez Marín es un cobarde, fuimos compañeros de Camara Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre y jamás subió a la tribuna de la Camara a hacer un señalamiento en mi contra, hoy que estoy fuera de la Camara constantemente a través de los micrófonos se expresa en contra mía”.

Llamó “cobarde” al legislador priísta y cuestionó porque cuando fueron compañeros en la Cámara de Diputados no se lo echó en cara.

Afirmó que está dispuesto a debatir con él en la Cámara de Diputados y a demostrarle además lo que cobraba el vicecoordinador del PRI, Enrique Jackson, por asesorar a Javier Duarte, suma que alcanzaba la cantidad de dos millones de pesos.

“Yo invito a Ramírez Marín a que si tiene un elemento sustantivo me llame a la tribuna de la Cámara de Diputados, regreso aunque sea por un día y debato con él en la tribuna y ahí le llevare entre otras cosas los recibos de lo que cobraba el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Enrique Jackson dos millones de pesos mensuales por asesorar a Javier Duarte en como robarse el dinero de los veracruzanos, lo haré con mucho gusto si me invita Ramírez Marín”, remató.