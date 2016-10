Rectora peca de pasiva

• Debería acudir a tribunales internacionales y convocar a tomar las calles

Gisela Uscanga.- Académicos de la Universidad Veracruzana consideran que han sido insuficientes los reclamos de pago de deuda al Gobierno del Estado por parte de la Rectoría. Insisten, por un lado, proceder ante tribunales internacionales como de la Haya y llevar a juicio al gobernador Javier Duarte, así como seguir realizando protestas en las calles para exigir un pago que por ley corresponde.

Aseveran académicos que de seguir con dicha actitud pasiva por parte de toda la comunidad universitaria ante tal exigencia, entonces se volverán partes de la impunidad.

El integrante del colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana, el profesor Alejandro Saldaña Rosas, consideró que las autoridades universitarias deben llevar a juicio al Tribunal Internacional de la Haya a Javier Duarte de Ochoa, tras aseverar que hay elementos suficientes para integrar un expediente del caso para acudir ante instancias internacionales.

El académico si bien reconoció que este proceso puede llevarse varios años para concretarse, está seguro de que éste debe intentarse “ante la debilidad de las instituciones de procuración de justicia en México, como ocurre en la entidad”.

Incluso Saldaña Rosas comparó al titular del Poder Ejecutivo con el mafioso norteamericano Alfonso Al Capone, y afirma, “nunca lo detuvieron por sus crímenes más terribles y sí por un asunto de impuestos, aquí pareciera que eso todavía está por verse, que no lo detendrán por sus crímenes más horribles sino por el desvío de dinero”.

Por lo pronto, el académico indicó que pueden hacer llegar un expediente ante dicho tribunal internacional, además de dar seguimiento, vigilancia y acompañamiento a las investigaciones que se hacen en la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S), Leopoldo Alafita Méndez dijo que no es un asunto menor el que un gobernador, por demás irresponsable, simplemente diga que no hay dinero para pagarle a la UV cuando es un dinero presupuestado en una Ley de Egresos aprobado por legisladores.

“No es un asunto de que salieron más los cálculos financieros, es una asunto grave de violación de la ley y como tal que clase de sociedad somos y que calidad educativa se estará ofertando la UV. Son dinero que no salen de la bolsa de los funcionarios, sino dineros salidos del pago de impuestos en los tres niveles de gobierno. Son recursos públicos”, expuso.

Dijo que si bien ha habido reclamos de parte de la Rectoría éstos han sido considerados por muchos insuficientes.

“Este reclamo no sólo debe ser de la universidad sino de toda la comunidad universitaria y hemos dejado correr mucho tiempo y este gobernador que ya no gobierna nada ya se va. Debemos seguir insistiendo ante tribunales internacionales, retomar las protestas, no se debe contener el reclamo de los universitarios y esto ha estado sucediendo y es lo que justamente permite la impunidad, sino reclamos estaremos siendo parte de la impunidad y que este desastre se prolongue”, refirió

Asimismo Alafita Méndez recalcó que se deben reunir colegios y juntas académicas e informar a la sociedad día con día lo que la UV está dejando de hacer, “hay muchos equipos científicos por ejemplo que se están deteriorando por falta de recursos. Hay que informar a todos los veracruzanos lo que está dejando de hacer y de ofertar la UV”, concluyó el catedrático de Histórico-Sociales.