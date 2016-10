Veracruz es parte de la nota roja nacional

• Esta situación afecta la llegada de turistas al Estado

Magnolia Reyes Utrera.- Ante los hechos de violencia que se presentan en la entidad veracruzana, se ha visto afectado el arribo de turistas a la zona conurbada de Boca del Río, así lo reconoció Juan Manuel Unanue, diputado local electo.

En entrevista, el próximo legislador por el distrito de Boca del Río, reconoció que es necesario reforzar las medidas de seguridad, al tiempo que comentó que en las reuniones que han sostenido con empresarios del ramo turístico estos han externado su preocupación por la disminución de turistas.

“En diferentes reuniones con cámaras empresariales incluyendo la de hoteleros, los hoteleros en Veracruz comentan que obviamente el arribo de turistas ha bajado ya sean nacionales o internacionales debido al tema de la inseguridad”.

Tenemos un Veracruz que se encuentra en la nota roja a nivel nacional, dijo, y ello no permite que vengan visitantes a nuestro estado, porque existen partes muy atractivas no nada más Boca del Río, sino muchos otros lugares porque ven a Veracruz todos los días en notas rojas en medios nacionales y la gente no se atreve a visitar Veracruz.

El legislador electo señaló que la disminución de visitantes se ha presentado de forma generalizada en el actual sexenio, al tiempo que consideró en la recta final de la administración estatal ya no prevalece la gobernabilidad.

“Hay un estado total de ingobernabilidad, el gobernador anda viendo otros temas, ya no es apto para gobernar Veracruz y andan viendo como limpian el desastre lo que permite a los delincuentes actuar de manera deliberada”, finalizó.