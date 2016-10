Fácil salida criminalizar a jóvenes

• El Fiscal intenta justificar con ello su nula capacidad para investigar

Hilda Hermida Delgado.- Es reprobable que la Fiscalía General del Estado trate de justificar su nulo trabajo en procuración de justicia, criminalizando a las víctimas, en este último caso, a jóvenes estudiantes, expresó el diputado electo por el PAN, Bingen Rementería Molina.

En entrevista, el próximo legislador indicó que se ha hecho costumbre de parte de la FGE señalar los asesinatos de estudiantes, como hechos vinculados al crimen organizado, pues no sólo a los jóvenes de Boca del Río, también a los de Playa Vicente e incluso a los sacerdotes.

“Ese es su modus operandi, así le hacen. Ya lo mencioné, ellos lo que tratan es de simplemente criminalizar a aquella víctima para justificar que no lo pudieron defender o proteger, bueno, creo que hasta los mismo curas, a los que asesinaron, los querían meter en el tema de que pertenecían y de que tenían nexos con la delincuencia”.

En ese sentido, Rementería Molina expresó que en Veracruz es un peligro ser joven, este sector de la población ya no está seguro en las calles y por desgracia, la mayoría de los espectaculares que se colocan tanto en el puerto jarocho como en la capital veracruzana, son de jóvenes desaparecidos.

“Yo no veo a ningún señor, de verdad, no sé si ya hayan hecho ese análisis. Entonces al parecer el ser joven en Veracruz, simplemente representa un riesgo, como acaba de pasar con los cuatro jóvenes universitarios de la UV y el Tecnológico, lo que está pasando y la manera en que la fiscalía lo está manejando, es lo que ha venido haciendo con cada homicidio o con cada delito que se comete, y es simplemente criminalizar a la víctima”.

De esa forma, sentenció que sea o no el caso, ésa no es una justificación para los crímenes que se están cometiendo en la entidad veracruzana, “aunque sea un criminal no puedes decir, ‘ah bueno era un criminal’, ‘sí los pueden matar y no tenemos que hacer nada’, entonces es lastimoso y no es la primera vez”.