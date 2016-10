Detectan consumo de drogas

• La Asociación de Padres pide el regreso del operativo mochila: Rita Guerra

Hilda Hermida Delgado.- La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Veracruz, Rita María Guerra Nogueira, señaló que en niveles de educación básica, ya se han detectado casos de menores que consumen drogas.

En entrevista, la funcionaria estatal comentó que por ello se necesita mayor atención de las familias así como el regreso de operativos mochila.

“De que hay casos, sí hay. Aunque no me los reporten, todos sabemos que hay, ni para decir que no. Es recomendable que se sigan haciendo, todo esto es a voluntad, yo no puedo imponer a ninguna escuela. Se lleva un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública para que esté la autoridad”.

En lo que va del ciclo escolar apenas se han realizado unos 20 operativos de las más de 20 mil escuelas que hay en territorio estatal, y señaló que esto se debe a que algunas familias se niegan a las revisiones.

“Desgraciadamente no son muy seguido porque precisamente es luchar con los padres de familia, porque con uno o dos que digan que no están de acuerdo, no los podemos llevar, porque también debemos proteger los derechos humanos. La recomendación es que es muy importante, que es necesario por la integridad de los demás compañeros”.

Detalló, que es principalmente en el nivel de secundaria donde más casos se han registrado, tanto de sustancias como cigarrillos o alcohol, como de objetos punzocortantes que podrían ser un riesgo, por lo que reiteró la necesidad de que se permitan y soliciten los operativos, y las pláticas de prevención del delito.

“Sí, claro que se detectan cigarros y cosas así, pero se quitan cosas desde algo punzo cortante, entonces el director es quien toma las cartas en el asunto, quien hace las recomendaciones, pero la prevención en casa debe existir, yo no creo que lo padres de familia no se den cuenta lo que está pasando con nuestros hijos, todos sabemos qué pasa”.