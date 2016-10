Gobierno, cómplice de criminales

• Piden al Presidente Peña que rescate a Veracruz

Marlene Carranza.- En un tsunami de violencia se encuentra el estado, consideró el presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez.

Al pedir al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que rescate Veracruz, señaló que los funcionarios de la entidad están en complicidad con los criminales.

Además que calificó que los gobernantes son insensibles, omisos e indiferentes ante la situación de violencia que vive Veracruz.

Por lo que indicó que en el estado son incapaces de controlar la violencia y es por ello que el Gobierno Federal debe rescatar a Veracruz.

“No puede ser que este fin de semana 21 acribillados, muertos, desaparecidos, es histórico. Estamos viviendo en terror, en miedo, lo que está sucediendo a nuestros jóvenes, a las familias”, señaló.

Pidió que los Senadores de Veracruz, así como los legisladores locales y federales, se pronuncien ante esta situación que ha terminado con la vida de miles de personas, principalmente jóvenes veracruzanos que son víctimas de desaparición forzada.

“Hay tanta maldad y seguirá multiplicándose la maldad porque la gente ha decidido no tener en cuenta a Dios. Ya nos dimos cuenta que ni las autoridades ni nadie puede hacer nada por la sociedad más que Dios. En estos momentos estamos dependiendo totalmente de Dios”, señaló.

Aunado a ello, señaló que el Fiscal General del Estado (FGE) debe ser removido por los próximos legisladores del estado, pues consideró que es omiso en sus funciones.

“No es por lo que diga, no es por las porras que se eche, es por los resultados. Oremos y pidamos a Dios”.

Se recrudece la inseguridad en Veracruz

• Al final de la administración duartista aumentaron los hechos violentos: Empresarios

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.– Pese al esfuerzo de los tres niveles de gobierno, empresarios veracruzanos consideraron que éstos quedaron superados por la inseguridad.

El Consejo Coordinador Empresarial en Veracruz (CEE), José Manuel Urreta Ortega, lamentó la muerte de los jóvenes universitarios, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en el municipio de Camarón de Tejeda, pues consideró que ninguna persona debe tomar la vida de otra.

“Es un hecho lamentable, nadie tiene derecho a tomar la vida de otro, necesitamos definitivamente reforzar la seguridad, tenemos un estado grande, un estado que colinda con estados complicados y lo he dicho no una, sino más veces, que las autoridades a nivel federal, estatal y municipal han cerrado filas desde hace mucho tiempo para proporcionar seguridad a la ciudadanía, lo que pasa es que no han sido suficientes”, externó.

Opinó que la inseguridad en la entidad se ha recrudecido en la recta final de la administración duartista.

Urreta Ortega indicó que Coatzacoalcos y Poza Rica representan dos ejemplos de ciudades veracruzanas donde ocurren hechos violentos, urbes donde la situación se califica como delicada.

El empresario indicó que esto es común en cada fin de sexenio, por lo que las autoridades deben de tomar las medidas necesarias para prevenir que continúe la escalada de violencia.

Señaló que esta problemática genera incertidumbre entre algunos empresarios, pero la mayoría trata de mantener activas sus inversiones para que no se tengan repercusiones en la economía de sus empresas.

Dijo que son dos factores que provocan la inseguridad, una de ellas es la falta de educación y la otra la falta de ingreso, es por ello que se deben atender estos aspectos para mejorar la economía familiar.