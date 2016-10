¡Qué desmadre!

• Inconformes toman Lázaro Cárdenas, el centro, avenidas Murillo Vidal y Orizaba

• Protestan empleados del Poder Judicial y MIX, campesinos, estudiantes y maestros

Marlene Carranza, Carlos Hernández, Hilda Hermida Delgado.- Trabajadores del Poder Judicial del Estado volverán a manifestarse a partir de las 14:30 de este martes.

Ya que no llegaron a ningún acuerdo con el magistrado presidente, Alberto Sosa Hernández, mañana volverán a bloquear ambos sentidos de Lázaro Cárdenas para exigir el pago de las prestaciones pendientes, por lo que los involucrados solicitan comprensión a la ciudadanía.

Al respecto, el secretario general del sindicato, Omar Mora del Moral dijo “al presidente que llegue le va a dejar muchos adeudos económicos”.

Indicó son alrededor de 48 millones de pesos los que están pendientes por liquidar para los trabajadores del Poder Judicial del Estado y que incluyen a magistrados, jueces, secretarios de acuerdo y más personal.

Afirmó que son alrededor de 2 mil 800 trabajadores los afectados además de que Sosa Hernández adeuda 400 millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

“Nunca el Poder Judicial había tenido una deuda tan grande con Pensiones del Estado, por eso Pensiones del Estado cada mes sufre con las pensiones por que no hay dinero”, dijo.

Refirió que la finalidad del paro es establecer diálogo con Gobierno del Estado.

“Al presidente me imagino que no le han depositado por eso él no nos da la cara. No hemos tenido respuesta por parte de él, ni de forma escrita ni se ha prestado a un diálogo”, indicó.

En este tema, mencionó que el sindicato mayoritario anunció que emplazarán a huelga y están dando la oportunidad que el magistrado pague cuando lo decida.

Los trabajadores se manifestaron pese la inconformidad del servicio urbano y automovilistas quienes en repetidas ocasiones reclamaron con palabras altisonantes que se les haya impedido el paso.

Empleados del MIX exigen pago

Trabajadores del Museo Interactivo de Xalapa (MIX), se manifestaron con un bloqueo en la avenida Murillo Vidal.

Por falta de pago, los trabajadores del museo nuevamente salieron a las calles para exigir que entreguen el dinero de lo ya trabajado.

En otra ocasión los empleados ya se habían manifestado por la falta de pago y además fueron advertidos que el MIX ya no contaba con recursos para mantener la nómina.

El empleado Domingo Páez, explicó que son 60 trabajadores los que, algunos, desde hace tres quincenas no reciben su salario.

“Nos prometieron que nos iban a pagar la vez pasada que sólo cerramos las puertas del museo y no nos cumplieron”, señaló.

Pasadas las 11:00 de la mañana los trabajadores decidieron dejar libre el paso vehicular; sin embargo continuaron la manifestación en las puertas del museo.

Toman de nuevo Finanzas

Unidad de Grupos Organizados Centrados en lo Educativo Popular (UGOCP), se manifestaron en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Acusando que debido a corrupción en las finanzas no llegaron recursos para este grupo, bloquearon los accesos a la dependencia.

Argumentaron que por desvío de recursos durante campañas políticas, la dependencia se quedó sin dinero para atender a grupos vulnerables.

Así como ellos, el Pacto de Organizaciones por Veracruz que integra a 63 organizaciones de campesinos del estado, protestaron en las instalaciones de la dependencia.

El integrante de este frente y presidente de “Fusión Trabajando por Veracruz”, Erick Sánchez, señaló que el recurso fue enviado por la federación; sin embargo el estado no lo entregó.

En este tema, puntualizó que su organización gestionó 105 proyectos, de los cuales fueron aprobados tres pero no se pagaron.

“Estamos hablando de 750 mil pesos por organización aproximadamente. No ejercieron el recurso 2015, ni el recurso 2016. ¿Qué está pasando?”.

Por lo que no dudó que el recurso se quede en los bolsillos de funcionarios del estado o proveedores.

Es por esta situación que los campesinos se manifestaron en la Sefiplan, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y aseveraron que acudirán a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) además que no descartaron tomar carreteras y vía pública en tanto no resuelvan la entrega del recurso pendiente.

“Que nos den cuentas claras de dónde está el recurso, dónde lo han ejercido, qué han hecho con el recurso, porque ya la población ya no aguanta. No solamente en la zona del campo, sino también en la periferia la necesidad que hay. ¡Ya basta!”, pidió.

Maestros cerraron Murillo Vidal

Maestros del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de la Educación de Veracruz, se manifestaron en la avenida Murillo Vidal frente a la Dirección de Becas en protesta por la falta de diversos pagos.

Al respecto, Neftali Rodríguez Duarte, Secretario de Trabajos y Conflictos del Sindicato, detalló que les adeudan el pago de RZ, nóminas adicionales, bono para la superación académica, bono de jubilados, cambios de adscripción, recategorización, becas de reembolsos y pago de estímulos a maestros destacados de la evaluación docente.

Explicó que con anterioridad ya habían dialogado con autoridades de la Secretaría de Educación y Gobierno del Estado, sin embargo, únicamente les dan largas y no han pagado.

“No nos están respondiendo a los compromisos creados de antemano hace un tiempo, estamos esperando respuesta desde mayo y no nos responden”, señaló.

Agregó que durante la mañana de ayer tomaron las instalaciones de la dirección de Bachillerato y ante el nulo interés de las autoridades por dar solución a sus demandas, decidieron manifestarse y bloquear la avenida Murillo Vidal a la altura de la Dirección de Becas.

Mencionó que desconoce el monto del adeudo por cada maestro, ya que varía dependiendo el sueldo del docente.

Aunque reconoció que al bloquear las calles perjudican a terceras personas, señaló que es la única forma de que las autoridades los volteen a ver y atiendan sus demandas.

Lamentó que el Gobierno del Estado los quiere sacar de la jugada y no pagarles, ya que están a casi mes y medio que finalice el mandato de Javier Duarte de Ochoa y el nuevo gobierno no va a querer reconocer y pagar los adeudos.

“Queremos que esto nos lo hagan bueno en esta administración y estamos abiertos a negociar de algún modo, pero que nos paguen”, concluyó.

Llegan de Zongolica a cerrar el centro

Alumnos de la telesecundarias y albergues Telpochcalli de Zongolica se manifestaron bloqueando la avenida Juan de la Luz Enríquez la mañana de este lunes, en demanda de recursos para la manutención de estos espacios.

Los estudiantes están solicitando el depósito de 4 millones de pesos para la compra de alimentos del albergue. La falta de recursos no les ha permitido adquirir insumos desde hace dos meses y medio.

“Ya ahorita tiene varias semanas que lo único que consumimos son frijoles y arroz. Los responsables de los albergues son los que se han hecho cargo de los gastos pero ya no pueden”.

Los inconformes señalaron que ante la ausencia de apoyo económico los cinco albergues existente en la entidad podrían cerrar y con ello peligran sus estudios, ya que indicaron, hay varios que tienen que trasladarse hasta por tres horas para llegar a la escuela refugio.

“Nosotros venimos aquí a ver al Gobernador para exigir que ya ponga el pago, porque todos tenemos derechos a la alimentación, somos máximo 120 niños. En el albergue nos dan comida, espacio para tener buena higiene, nos ayudan en tareas, nos dan módulo de computación, nos apoyan en todo”, comentó Elba Mayté Tamayo, alumna.

De esa forma, señaló que los proveedores informan a los encargados que no pueden surtirles debido a la existencia de adeudos con el Gobierno del Estado: “ahorita no venimos casi todos, porque algunos son más pequeños, venimos viajando por ocho horas, tenemos de once a quince años”.