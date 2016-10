¿Que también el Palacio de Gobierno?

• Arturo Reyes Isidoro

A veces me resisto a creer versiones que me dan sobre Javier Duarte de Ochoa, pero sus decisiones, sus hechos o sus dichos hacen que entre en la duda.

La semana pasada escuché que el gobernador tuvo la intención de vender el Palacio de Gobierno en 2,500 millones de pesos a Banorte. Que la institución bancaria con la que trabaja la administración estatal desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán se interesó grandemente y de inmediato, ante la propuesta, dijo que sí, hasta que Duarte le puso una sola condición: que en el contrato de compra-venta se especificara que no lo recogería sino hasta dentro de treinta años, ante lo que Banorte reparó y dijo que lo pensaría. Nunca llegó la respuesta.

Me resisto a creer la versión, pero con eso de que ha querido enajenar muchos bienes propiedad del Gobierno del Estado, de los veracruzanos, que no son de él, casi he terminado por pensar que fue cierto.

Esta idea me la reforzó la última ocurrencia, el último intento de atentar contra el patrimonio del estado el viernes pasado cuando la Diputación Permanente del Congreso local dio entrada a su solicitud pidiendo autorización para otorgar en dación en pago a favor de Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A.C., una fracción de terreno ubicada en el municipio de Boca del Río, así como permiso para enajenar a título gratuito el Centro Deportivo de Alto Rendimiento “Jesús Reyes Heroles” a favor de Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A.C., en pocas palabras a Fidel Kuri Grajales, diputado federal del PRI y personaje de escándalos vergonzosos ventilados incluso en la prensa nacional.

¿En dación de pago de qué?, si hará ya pronto un año cuando el 17 de diciembre de 2015 Duarte ordenó al Congreso que autorizara que el Centro Deportivo junto con el estadio Luis “Pirata” Fuente fueran destinados al equipo de futbol Tiburones Rojos, de Kuri, en comodato, siempre y cuando permaneciera en primera división.

Pero una investigación seria revelaría que no sólo eso le ha dado Duarte, pues para que regresara el futbol profesional a Veracruz en 2013 luego de que Kuri logró ascender al equipo Reboceros de La Piedad, Michoacán, a la primera división, le ofreció todas las facilidades incluyendo fuertes cantidades de dinero para sostener al equipo.

El 28 de mayo de 2013 el mismo Kuri declaró: “El domingo pasado el gobernador Javier Duarte me dio las facilidades para llevar la franquicia y por eso es que ahora Veracruz ya tiene equipo de Primera División”.

Para iniciar le habría dado 30 millones de pesos y le seguiría dando un subsidio millonario para un equipo que en nada beneficia a Veracruz y a los veracruzanos sino que se trata de un negocio particular que no deja ganancias al erario y que tampoco beneficia a niños y a jóvenes, todo con tal de darle diversión a la afición de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río porque el gobernador pensaba que con ello mejoraría la imagen del PRI y de su gobierno y le quitarían posiciones políticas a los Yunes Linares-Márquez.

¿De qué le debe Duarte a Kuri? ¿Cuánto le “debe”? ¿Por qué la Comisión Permanente le dio entrada a la petición sin revelar detalles? ¿Hay un negocio oscuro de por medio? ¿Si eso fuera, a cuántos y a quiénes salpica? ¿En qué consisten las “facilidades” que le dio el gobernador? ¿Por qué con recursos públicos se tiene que financiar un negocio particular sin ningún beneficio para el estado?

No se cree que los diputados del PRI y sus aliados le sigan aprobando al gobernador estos sin sentidos, verdaderos atracos y atentados contra el pueblo de Veracruz, y ojalá que el nuevo gobernador no sólo revierta la donación si en una de esas se la aprueban, sino que vaya más allá, que ordene una investigación a fondo sobre cuánto se ha desviado hacia el club y se recupere lo que es patrimonio de todos.

Juntos se pueden lograr muchas obras

Para los xalapeños, en especial para quienes aguacero con aguacero sufren inundaciones en su vivienda, debe ser esperanzador que la administración municipal esté haciendo obra hidráulica que si bien destaca por lo cuantioso que se está invirtiendo es más importante por el beneficio social que reportará.

El viernes pasado se dio el banderazo de inicio de la construcción de la segunda etapa del Colector Pluvial División del Norte, en la colonia El Moral, obra que evitará inundaciones en 16 colonias donde viven aproximadamente 16 mil personas, y ayer el del inicio de los trabajos de la tercera etapa del colector pluvial “Fernando Gutiérrez Barrios”.

Sobre este último, que constituye una verdadera cirugía mayor en la red hidráulica, se han podido evitar ya inundaciones en las zonas de las colonias Unidad y Trabajo, Desarrollo Social San Bruno y Montevideo, especialmente en la calle Fernando Gutiérrez Barrios y la Avenida Mártires 28 de Agosto, con lo que se ha dado respuesta a una de las solicitudes de atención que por años se registraban en la zona de San Bruno.

Hasta entrada la segunda mitad del siglo pasado, la capital del estado no sufría inundaciones como las que hoy vemos con frecuencia, pero su crecimiento y la invasión de muchos terrenos para construir viviendas alteró las condiciones y la conformación del suelo, con las consecuencias que ahora se viven y que constituyen un gran problema para miles de familias xalapeñas.

En el acto del viernes el alcalde Américo Zúñiga destacó dos hechos relevantes: la inversión con recursos propios de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) y el apoyo gestionado por el senador José Francisco Yunes Zorrilla gracias a lo cual este año se obtuvieron recursos federales a través de la Comisión Nacional del agua (Conagua) por 140 millones de pesos, lo que no es cualquier cosa. Con lo que se ha invertido en 2014 y 2015, en total suman ya 240 millones de pesos

Que se recuerde, es la más grande cantidad de obras hidráulicas que se haya hecho en Xalapa, y no dejo de insistir en que la administración xalapeña está haciendo obra como pocos ayuntamientos en el estado, pero además porque no se han desviado los recursos o de plano no se los han robado.

Indiscreción

En la Legislatura que está por salir hay preocupación entre algunos diputados sobre todo de oposición porque, según trasciende, se sabe que algunos diputados priístas están cometiendo indiscreciones como, por ejemplo, comentar que sobornaron a tal o cual legislador para que votaron a favor de alguna iniciativa en la que tenía interés el gobernador.

Ahora mismo están implicando, por ejemplo, al diputado del PRD, Cuauhtémoc Pola Estrada, al que, atribuible a una presunta “confidencia” de un diputado priísta de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, le pagaron y bien para que no se opusiera a la desaparición del Sistema de Agua y Saneamiento del puerto de Veracruz y por eso se escabulló el día de la votación y “embarcó” a su suplente para que votara a favor.

Pola participa en la política como izquierdista e independiente, y para salvaguardar esa imagen sería interesante que explicara por qué se ausentó el día clave de la votación, con lo que además desmentiría a su homólogo priísta.

Denuncian a Gina

Justicia, fue la solicitud que hizo la periodista y columnista Virginia Durán Campollo al dar a conocer a través de su abogado, Tomas Mundo Arriasa, la querella que interpondría horas después ante la Fiscalía General del Estado en contra de la excoordinadora de Comunicación Social, María Gina Domínguez Colío, ya que, dijo, le adeuda cinco millones de pesos de trabajos que le requirió a su paso por la coordinación y que se negó a cubrir. De lo anterior, el abogado señaló que se desprende una afectación a la periodista lo que constituye un presunto caso de fraude y abuso de confianza.

Mundo Arriasa no descartó que la PGR acabe atrayendo la investigación ya que, expresó, la señalada podría haber incurrido en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.