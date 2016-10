Exigirá Guízar renuncia de Bravo

• Lo invitó a dejar el cinismo y que por dignidad abandone la Fiscalía

Magnolia Reyes Utrera.- El dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Gonzalo Guízar Valladares se pronunció porque el fiscal del estado Luis Ángel Bravo presente su renuncia al cargo.

En ese tenor el dirigente partidista consideró que ante los hechos de violencia que se siguen presentando en la entidad y los casos de jóvenes desaparecidos como el más reciente de los universitarios localizados sin vida se requiere de cambios en la fiscalía.

Ante ello el también legislador federal comentó: “Bravo Contreras debería de renunciar por dignidad y vergüenza ante los veracruzanos pero los duartistas son tan cínicos que no lo va hacer, por eso desde el Congreso de la Unión se exigirá su renuncia”.

Yo he vivido lo que es la impunidad en mi estado y es una lástima que todos estemos sufriendo la pérdida de un familiar o un amigo, tenemos que poner un alto y no permitir que las autoridades estén coludidas. Aquí continúan los levantones, las desapariciones, secuestros, muerte y a las autoridades no parece importarles: no hay justicia, detalló.

Finalmente, Guízar Valladares señaló que ante el panorama que prevalece en la entidad veracruzana pugnará desde el Congreso de la Unión porque se realicen cambios en un área vital como la fiscalía.