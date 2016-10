Cobrará PRI una más a Yunes

• Va a publicar la ley del PVD para precipitar la entrega del documento: Ledezma

José Pastor.- Es probable que el gobierno estatal se espere a que se venza el plazo este 12 de octubre para publicar la reforma legal para la presentación del Plan Veracruzano de Desarrollo, con tal de no dejar tiempo.

La Editora de Gobierno no publicó este lunes dicha reforma, pese a que el pasado viernes se aprobó que el Congreso del Estado instruyera la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de este decreto, mismo que indica que el PVD para el periodo 2016-2018 será presentado y aprobado por el Congreso de Veracruz para que el 1 de diciembre de 2016 el gobernador constitucional entre en funciones ya con su Plan de Desarrollo.

“Son capaces de publicarlo el mismo 12 de octubre con todo el dolo y la mala leche para que sea obligatorio que entreguen el PVD al cuarto para la hora, cuando se pudo haber hecho con un sentido de responsabilidad para manejar las cosas como debe ser”, señaló.

La reforma legal, dijo, establece un número de días para publicar el PVD después de recibir el gobernador su constancia de mayoría, el cual se estaría cumpliendo el próximo 12 de octubre.

“¿Cuál es el riesgo que estamos viendo? Que la intención de los diputados del PRI es no haberlo publicado, dejar el tema como en el limbo, y publicarlo el mero 12 de octubre. Son capaces de cualquier atrocidad”, subrayó.

Ledezma López reveló que la presidenta del Congreso del Estado, Octavia Ortega Arteaga, tuvo que pagar más de 70 mil pesos por no publicar la reforma legal para la presentación del Plan Veracruzano de Desarrollo.

La legisladora local recordó que el principal temor de los priístas y de las autoridades estatales para no publicar el decreto es el artículo 4 transitorio, donde se establece que el gobernador electo tiene la facultad de sostener reuniones con funcionarios estatales y solicitarles información.

“Ése es el verdadero meollo del asunto, que el gobernador electo podría solicitar información y no lo quieren hacer, pues no está en la voluntad política para hacerlo, pues no se imaginaron que iba a ganar otro partido”, señaló.