Garrido esconde información

• No están circulando todos los documentos de la cuenta 2015, dijo

Magnolia Reyes Utrera.- Debido a que los legisladores buscan efectuar una revisión “leve” de la cuenta pública es que están ocultando información importante relacionada a la cuenta pública 2015.

Así lo consideró el diputado local Julen Rementería del Puerto, quien acusó al presidente de la comisión de Vigilancia, Francisco Garrido Sánchez, de esconder los documentos sobre la información del quebranto financiero a las dependencias estatales.

Al respecto comentó “yo sospecho de que quieren agotar el tiempo donde la revisión sea suave y no podamos entrar a la profundidad con que debiéramos a ese tema”.

-¿No le quiere entregar los documentos?

-Pues no, no ha querido entregar los documentos, porque el diputado no tiene por qué esperar a que se celebre una sesión de la comisión de Vigilancia, no hay razón para que no haga entrega de los documentos.

Por lo que el legislador integrante de la fracción legislativa del PAN, insistió en que no existen argumentos para que los otros miembros de la curul no les hayan proporcionado la información alusiva a dichas revisiones.