Son pura “tripa” los electos

• Los diputados hablan de destituir al Fiscal y al Auditor sin analizarlo

Gisela Uscanga.- El expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, Jesús Castañeda Nevárez, consideró que están “comiendo ansias” los congresistas electos locales panistas y perredistas, pues sin hacer análisis previos y dejando que el asunto se torne más personal que profesional, ya están pensando en la destitución de funcionarios como el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras y el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

Y es que la semana pasada en conferencia de prensa, los próximos coordinadores de las bancadas de Acción Nacional y Revolución Democrática, Sergio Hernández Hernández y Yazmín Copete Zapot, dieron a conocer que una de sus primeras tareas será la remoción en los cargos de ambos funcionarios.

“Se están adelantando, uno no puede hacer juicios a priori, a mí me parece que ellos pueden cambiar su discurso y decir que no importarán las personas que tengan que salir, si se les encuentran algunas irregularidades o deficiencias en su trabajo”.

Por ello consideró que los diputados locales están personalizando el “asunto” y, en su opinión, “hace que pierda la fuerza, porque se hace personal. Aquí lo único que les está ganando es la enjundia de que los que vienen ya quieren arrancar”.

Y es que debido a un escenario tan descompuesto, es muy fácil suponer que van a encontrar muchas irregularidades.

Es así que Castañeda Nevares recomendó a los próximos diputados locales a no comer ansias y no anticipar a los funcionarios que les van a hacer algo.

“Que se esperen y ya llegado el momento que lo hagan, pero me parece que debe haber mesura, cordura en todos los actores de la administración pública, pues hoy más que nunca se debe caminar con pies de plomo”.

Finalmente, señaló que el escenario está tan “enturbiado” que lo correcto puede sonar incorrecto, lo acertado desacertado, no se puede estar seguro que lo que se haga será la mejor de las medicinas.