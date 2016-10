MAYL se sacó “la rifa del tigre”

• Recibirá un Estado en bancarrota, no tendrá para pagar prestaciones e iniciar el año

Gisela Uscanga.- Andrés Beceiro López, presidente de Alianza Ciudadana de Empresarios Veracruzanos A.C., externó que el gobernador electo, Miguel A. Yunes Linares, fue muy valiente al querer gobernar Veracruz en las circunstancias de quebranto financiero en las que está tras dos fallidos sexenios de cero productividad.

“Le concedo mucho valor al gobernador electo (Yunes Linares) por haberse lanzado para gobernador de un Estado en franca bancarrota. Yo me pregunto cómo le va a hacer para pagar en diciembre aguinaldos y prestaciones de ley a miles de trabajadores y después los siguientes tres meses, ya que las participaciones federales llegan entre marzo o abril. Cómo le va a hacer para pagar. Si me hubieran ofrecido ser gobernador no me lanzo, hay que tener mucho valor para tomar este paquete tan feo”, expresó.

Por ello consideró el empresario xalapeño que el gobernador electo debe exigirle a la federación, no pedirle, “exigirle a la federación que mande a Veracruz lo que le corresponde”.

“Tenemos petróleo, gas, electricidad, la única planta nuclear, somos primer lugar en el hato ganadero, en el cítrico y otros productos. A pesar de que Veracruz ofrece muchos activos y aportaciones al PIB, el gobierno federal yo creo que nos tiene coraje o algo en contra, pues nunca le ha querido devolver vía presupuesto lo que aporta a la República Mexicana. Veracruz es de los estados más ricos del país. Veracruz sería más rico como país que como Estado, la federación se queda todo lo nuestro”, aseveró.

Asimismo, destacó que a pocos días de que concluya el año, en Veracruz seguirá el cierre de empresas.

“En estos dos meses que faltan para concluir el año van a cerrar más negocios, pues además de las deudas millonarias que mantiene el gobierno duartista tampoco hay ya seguridad, ya nadie quiere hacer nada. En Xalapa hay muchos negocios que cerraron y otros espacios que se rentan. La gente no tiene posibilidades para hacer compras”, acotó Beceiro López.