El Almanaque de La Política

• Esmeralda Zárate Macías

De Cabezazo

Que se vaya, ¡ya, ya, ya!

La historia de los 3 jóvenes, Génesis Deyanira Urrutia Ramírez, Octavio García Baruch y Leobardo Arroyo se suma a las cientos de historias que ya se han convertido en el diario acontecer de los veracruzanos ante los secuestros y ejecuciones, la Entidad parece un lugar sin ley.

El reciente y triple asesinato toca las fibras más sensibles de la sociedad, qué está pasando cuando matan a 3 personas que tenían una vida por delante, que apenas iniciaban su camino.

Este triple homicidio debe convertirse en la gota que derrame el vaso y debe ser, como consecuencia, destituido el fiscal del Estado, la sociedad veracruzana no tiene ni debe soportar a alguien así de ineficaz en el puesto por 9 años,

Fue en el mes de enero de 2015 cuando Bravo Contreras asumió el cargo y según la Ley Orgánica que aprobaron diputados de la Legislatura, el organismo se volvería autónomo y permanecería en el puesto durante un periodo de 9 años.

A casi 3 meses de cumplir dos años de haber asumido el cargo Luis Ángel Bravo ha demostrado ineficacia, pues la justicia en Veracruz ha ido en decadencia, y en combinación, la inseguridad ha incrementado, pues ahora mismo la ciudad de Coatzacoalcos, donde casi a diario se sabe que hay levantones, asesinatos y secuestros, ocupa uno de los primeros lugares de los municipios inseguros del país, esto según lo dado a conocer por el diputado local, José Ramón Velasco Gutiérrez.

Apenas el pasado 6 de octubre el Fiscal General del Estado declaró que si su salida se presentaba sería por cuestiones políticas, es decir, por la grilla que está viviendo el Estado en este momento por el cambio de gobierno y del partido que asumirá el poder y no porque él no dé avances en los casos de procuración de justicia.

A pesar de que su comparecencia ante diputados de la LXIII Legislatura ya está casi en puerta, el Fiscal del Estado parece que no quiere darse cuenta de la situación real del Estado y como ocurre con casi la mayoría de los funcionarios, sus asesores tampoco les quieren mostrar la realidad.

Tantas personas que coinciden en que él ya no debe estar al frente de la Fiscalía no pueden estar equivocadas, pues es creíble y hasta cierto punto podría coincidir en que es un encargo panista el que se “tire” del puesto a Bravo Contreras para probablemente poner a Jorge Winkler un abogado cercano al PAN, pero, no son sólo ellos quienes quieren fuera al fiscal, está Jorge Morales, comisionado de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas CEAPP, el exaspirante a la candidatura independiente, Elías Miguel Moreno Brizuela, Juan Bueno Torio, integrantes del Colectivo Solecito, entre otros claman y exigen la renuncia de este personaje.

En ese sentido el joven diputado electo por el PAN, Sergio Hernández Hernández salió a dar la cara para aclarar que, no era un tema político de su partido el remover al Fiscal y que por el contrario, la búsqueda de esto se basará en la evaluación que arrojen los resultados al trabajo desempeñado por Bravo Contreras. Vaya, pues, en pocas palabras no es porque el Fiscal les caiga mal a los panistas por haber hecho todo lo posible por mantener en un penal a la ahora también diputada electa, Maryjose Gamboa, sino porque es necesaria la evaluación de la eficiencia del área encargada de procuración de justicia, y esto lo harán tan pronto lleguen a tomar posesión de su curul.

No logro entender, por qué la necesidad del poder, por el poder y en el mundo de la política de estos abundan por doquier. Luis Ángel Bravo presumió a los cuatro vientos que su patrimonio era una caja de cristal, que no ocultaba nada. Personas que han seguido de cerca el desempeño del funcionario, aseguran que efectivamente ha sabido llevar una vida holgada, sin aprietos económicos como la mayoría de los mortales que tenemos que pedalearle para poder comprarnos un coche o adquirir una casa. Sin embargo, me resulta inexplicable el por qué la necesidad de permanecer en un puesto en el cual, evidentemente no es exitoso como se ha jactado de su vida litigante, el fiscal dijo en agosto que su patrimonio lo ha obtenido de forma legítima, lo cual no dudo, pues al consolidarse como un buen abogado, te puedes dar ciertos lujos, lo cual puntualizó al decir que justamente por haber combinado la litigación con la vida como servidor público le ha podido permitir darle a su familia una vida cómoda.

Pues así, tal cual, de la misma forma en la que presume su éxito como litigante, más vale que deje la titularidad y aprenda a decidir en qué momento retirarse y creo que éste lo es, de lo contrario sólo continuará dañando su imagen, así como está dañando al Estado al dar muy pocos resultados a los familiares de personas desaparecidas, sin dar con los secuestradores, sin acabar con los casos de ejecutados y mucho menos por no resolverlos.

Luis Ángel Bravo debe rescatarse a sí mismo y ahora es el momento, Veracruz no tiene por qué padecer más injusticia, no tiene por qué haber más jóvenes ejecutados ni padres de familia lamentándose porque criminales les arrebaten a sus hijos. Ya basta de tanta violencia, ya basta de servidores públicos que se aferran al “hueso” y sólo hace daño.

Insisto como en mi entrega anterior, qué es lo que hace falta para que la federación voltee a ver Veracruz.

¿Más desaparecidos, más secuestros, más ejecutados?, qué hace falta para que el señor presidente intervenga.

La Punta de la Madeja

Republicanos dicen no a Trump

Este domingo se realizó el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos teniendo como sede la Universidad de Washington en Saint Louis, Missouri.

Como se esperaba, el debate fue abierto por los señalamientos y ataques que el Republicano Donald Trump ha hecho contra mujeres, mientras que la candidata Demócrata Hillary Clinton fue atacada por el magnate por lo mismo que en el debate anterior: los correos electrónicos cuando la entonces secretaria de Estado envío desde un servidor privado.

Ya han sido varios los republicanos que le han dado la espalda a Trump y a quienes el candidato llama ahora “hipócritas”. Lo anterior se desató luego de haberse difundido un video donde el empresario hablaba sobre cómo utilizaba su poder para abusar de las mujeres, el mismo fue dado a conocer por el Washington Post y NBC News una grabación filmado en 2005.

Los gobernadores republicanos que se distanciaron de Trump son: Robert Bentley (Alabama); Dennis Daugaard (Dakota del Sur); Gary Herbert (Utah); John Kasich (Ohio); Susana Martínez (Nuevo México) y Brian Sandoval (Nevada). Entre los senadores destacan John McCain, de Arizona, quien fue el candidato presidencial republicano en 2008; John Thune, de Dakota del Sur y presidente de la Conferencia Republicana, y Mike Crapo, de Idaho.

Y en esa misma lista se encuentra Arnold Schwarzenegger, exgobernador de California quien dijo un rotundo no a que Trump llegue a la Casa Blanca.

Según el diario The New York Times, son un total de 150 los republicanos que le están dando la espalda al magnate.

Mientras el hombre dueño de un imperio, asegura que no se retirará de la contienda uno de sus asesores, Rudolph Giuliani, dice que el candidato se siente “muy mal por lo que dijo y ya se ha disculpado”.

Sin embargo, las disculpas no son suficientes para una mujer como Alicia Machado quien asegura haber estado al menos durante 5 años en terapia tras el daño psicológico que le causó Donald Trump cuando ella fue Miss Universo y subió de peso; luego de que el empresario la humillara, la venezolana padeció 5 años de bulimia y anorexia.

No es para nada nuevo la aversión que ha mostrado el republicano por los migrantes, especialmente por los mexicanos, pero en definitiva, la manera de expresarse sobre las mujeres el candidato rebasa los límites, no sólo por llamarlas “cerdas” por tener peso de más, o por incitar a ver el video de una ex Miss Universo, lo que más preocupa es que, a pesar de que ya varios republicanos le dan la espalda ahora mismo, haya todavía gente que realmente quiera votar por este humano que parece no mostrar señales de cordura.

Aunque ahora Clinton se encuentra 6 puntos arriba del republicano, preocupa en mucho lo que sucederá para el 2017 a nuestros paisanos que radican en Estados Unidos, en definitiva sabemos que si gana Trump el panorama será desolador para los migrantes y la economía mexicana, pues se da casi por un hecho el muro al sur de la frontera con EU. Pero, si gana Hillary, de todos modos se esperan acciones contra los migrantes, según lo informado por el investigador de la Universidad Veracruzana, Rafael Vela Martínez.

Lo que viene

Lunes 10 de octubre

10am

En el Centro Recreativo Xalapeño se llevará a cabo la conferencia de prensa del Cronista de la ciudad, Vicente Espino Jara, para dar a conocer la Convocatoria Historias y recuerdos sobre mi ciudad, construyendo la historia de mi municipio.

6pm

Realizarán una marcha en memoria de Génesis tanto en el puerto de Veracruz como en Xalapa, están convocando a los asistentes a portar vestimenta blanca.

Desde la Red

La noticia más leída en el portal de noticias www.lapolitica.mx fue la muerte de un pequeño de 4 años en la colonia Higueras.

Todo ocurrió mientras una camioneta Chevrolet Suburban color blanco, la cual era conducida a exceso de velocidad por Andrés Luna Grajales, de 51 años, por la calle Jamaica con dirección a la calle Monte Sinaí, al momento de pasar el tope debido a la velocidad inmoderada en que viajaba perdió el control y giró hacia el lado derecho terminando incorporada sobre la calle El Rosal donde iban cruzando la madre de 21 años y su pequeño hijo.

Aunque paramédicos dieron los primeros auxilios a la joven madre, ésta fue trasladada al CEM debido a la gravedad de sus lesiones, se trata de Beatriz Hernández Domínguez, de 21 años de edad, de quien se mencionó estaba embarazada.

Lamentablemente en el lugar murió el menor de edad, aunque inicialmente se habló de que el conductor se había quedado sin frenos, las autoridades confirmaron que hubo huellas de frenado en la escena del crimen.

Twitter: @lapoliticamx

correo: esmeraldazarate@icloud.com