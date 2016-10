“Brazos caídos” en el Judicial

• Son alrededor de 3 mil trabajadores que piden sus prestaciones

Marlene Carranza.- Trabajadores del Poder Judicial del Estado, iniciaron paro de brazos caídos debido a la falta de pago de prestaciones.

El secretario general del sindicato del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Omar Mora del Moral, señaló que son alrededor de 3 mil trabajadores que solicitan el pago de prestaciones.

Al señalar que en febrero ya habían realizado un paro de brazos caídos por esta situación, detalló que a cada empleado adeudan alrededor de 10 mil pesos.

“El presidente del Poder Judicial, el magistrado Alberto Sosa Hernández ha incumplido desde el día viernes 30 de septiembre al pago de las prestaciones de la compensación y el bono de cada tres meses”, especificó.

Indicó que a pesar que los trabajadores buscaron el dialogo con el magistrado presidente, Sosa Hernández evadió los intentos del sindicato.

Aseveró que son trabajadores de todo el estado los que solicitan el pago de sus prestaciones, incluyendo magistrados, jueces, secretarios de acuerdo, secretarios de estudio y cuenta, actuarios, entre otros.

Es por ello que indicó que en caso de no contar con el pago de prestaciones ejercerán otras acciones.

Aunado a ello, señaló que el magistrado presidente debe 400 millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

“Tenemos trabajadores que desde 2013 no pagan ni una sola prestación de pensiones. A nosotros nos descuentan nuestras cuotas sindicales y el señor presidente no paga esas prestaciones. No solamente en Gobierno del Estado están las finanzas en rojo”, subrayó.

Aseveró que el magistrado presidente, Sosa Hernández, toma represalias en contra de los trabajadores; sin embargo aseguró que de ser necesario se manifestarán en la calles.

“Desde el 2010 que él llegó como presidente nos ha quitado prestaciones, no nos paga y demás cosas”.