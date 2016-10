Imparable el saqueo de agua

• El agente municipal denuncia que las pipas siguen extrayendo el líquido

Hilda Hermida Delgado.- Empresas de pipas siguen extrayendo agua potable de los manantiales de El Castillo, acusó el agente municipal, Juan Gabriel Hernández Baizabal.

En entrevista, comentó que pese a las acciones que realizaron con la Comisión Nacional del Agua para restringir el paso en la zona llamada Los Caballeros, los infractores continúan aprovechando el vital líquido.

En ese sentido, el agente municipal comentó que mientras no se defina la concesión del uso del manantial, de parte de Conagua, no habrá quien pare la extracción.

“Hasta el momento, se han hecho diferentes visitas en Conagua pero no hemos tenido ninguna resolución a favor, se está haciendo y defendiendo por la misma gente del pueblo; sin embargo, todavía no está el apoyo por parte de esas instancias que deberían regular el agua”.

A pesar de que los pobladores se han unido para evitar la explotación de esa zona a través de carteles y la vigilancia, no es suficiente, pero además no es injerencia de ellos frenarla, por lo tanto mencionó, es necesario que la autoridad federal intervenga en el caso.

“Si, se sigue (extrayendo), sigue el mismo sentido. Se han opuesto incluso lonas donde se les pide que no se metan, no tomen esta agua pero no habido mayor respuesta. Es la misma empresa, no hay ninguna mejora en el tema, no sabemos cuáles son los motivos”.

Fue en el primer semestre del año cuando se denunció a través del comisariado ejidal de El Castillo, José Pérez López, el aprovechamiento del vital liquido sin permiso de empresas piperas de la zona y no habido cambios, pese a que autoridades municipales y de Conagua acudieron a clausurar los manantiales para evitar el saqueo.