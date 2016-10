Porque soy noticia…

• José Pastor

… es que tuve que entrarle al ruedo, pues de lo contrario la próxima administración panista también iría contra mí. Y es que ya traen entre ojos al Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras por la postura de encubrimiento hacia todas las acciones del actual gobernador. Quien seguía sería yo como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado por encubrir las irregularidades financieras denunciadas desde siempre en diversas dependencias estatales y que nunca aparecían en los informes de las revisiones a las cuentas públicas. Pues ahora sí, tuve que hacerlo. No muy convencido tuve que soltar que hay un presunto daño patrimonial superior a los 9 mil millones de pesos, donde en la Cuenta Pública del 2015, por supuesto se encuentra la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado encabezando la lista de dependencias involucradas en este presunto desvío de recursos. Los pensionados del IPE ahora también tendrán razón para enjuiciar a las actuales autoridades, quienes por cierto, los mandaron a golpear sólo por exigir en manifestaciones su dinero. Y es que este organismo es donde más se le detectó daño patrimonial, con una cantidad superior a los 3 mil millones de pesos. Así, como Lorenzo Portilla Vázquez más que defender la credibilidad del Orfis de donde soy titular, tengo que limpiar mi propio pellejo, pues la próxima administración viene duro y dispuesta a enjuiciar a todos los encubridores… ¿Y lo que oculté durante los años anteriores al 2015?

… HE APRENDIDO bien la materia de cinismo. Y es que la constante en la presente administración estatal es esa: ser cínico. Lo cierto es que este jueves al ser cuestionado sobre la petición de mi destitución que pretenden hacer diputados del PAN y PRD de mi cargo como Fiscal General del Estado, respondí con la misma postura que hiciera mi jefe: que todo está bien y que no hay motivo para que se exija mi salida, pues he entregado resultados. Empero, los reporteros que me entrevistaron tras escuchar estas respuestas se cuestionaron sobre la falta de resultados en las desapariciones de personas, el rezago de denuncias, sobre todo, aquellas que involucran a funcionarios estatales y muchos otros temas más… ¡Qué desvergüenza!

… ME LLAMAN el ausente. Y no soy tan aplaudido como el protagonista de esa película de cine mexicano. Lo cierto es que es muy cuestionado mi papel como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Se dice que incluso al diputado local de mi partido, Cuauhtémoc Pola Estrada, prácticamente lo he dejado sólo, por lo que en muchas ocasiones ha tenido que tomar decisiones por sí mismo, aliándose incluso, con diputados panistas para marcar terreno como oposición… ¡Agonizante!

… OIGO pasos en la azotea. Resulta que apenas este jueves en cierta columna política de un periódico nacional se ventiló que es cuestión de horas para que la PGR solicite mi desafuero como gobernador de Veracruz. Y justo este mismo día, la Subcomisión de Examen Previo del Congreso de la Unión resolvió atender y desahogar la solicitud de juicio político que en marzo pasado presentó el Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en contra mía. Por unanimidad de votos, sus 14 integrantes emitieron un acuerdo de trabajo para darle curso a ésta y otras 351 peticiones de desafuero de funcionarios públicos acumuladas desde el 2003… ¡Y mientras yo le hago de reportero de policiaca en el Twitter!

… SIGO con ropa sucia. Resulta que ya había trascendido que como Secretaría de Salud soy el patito feo del gobierno estatal, por lo que no muchos quieren ser titular durante la próxima administración panista. Ahora mucho menos. Y es que trascendió que sumado a las irregularidades que se han ventilado, el próximo titular me tendrá que recibir con una demanda de pago de parte de la empresa Finamed por más de 700 millones de pesos… ¡Nomás poquito!

… La noticia soy yo todos los viernes, por el simple placer de ser noticia. José Pastor, soynoticia@gmail.com