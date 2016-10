El hombre que ama a su perro

• Arturo Reyes Isidoro

Que ayer comía en un restaurante de Xalapa un equipo de prensa (reportero, fotógrafa y camarógrafo) enviado del diario Milenio. Que qué imagen traen de Veracruz que cuando saludaron a un periodista veracruzano una recomendación reiterada que le hicieron fue: “cuídese”. Que a ver con qué información o reportaje nos sorprenden.

Que al gobernador Javier Duarte de Ochoa le ordenaron de la Ciudad de México que le bajara a sus polémicos tuits.

Que como el hombre que amaba los perros que narra el escritor cubano Leonardo Padura recreando la vida de Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky, quien en los últimos años de su vida antes de morir paseaba dos galgos rusos en una playa de La Habana, así, Javier Duarte de Ochoa cada vez que puede, que a veces es a diario, alejado del mundanal ruido pasea por las mañanas su perro en el campo de golf de Xalapa, frente al aeropuerto de El Lencero. Que el can es el único que no lo ha abandonado. Que ya tenemos, pues, nuestra versión del hombre que ama a su perro. Que sobre la obra de Padura, es una novela interesantísima y que atrapa al lector de inmediato desde el inicio. Que vale la pena leerla porque también es un relato bien documentado del exilio de Trotsky que incluye su estancia en México y hasta su amorío con Frida Kahlo.

Que ojalá y no sea cierto, pero en Finanzas mismo comentan que dan pena los deudos de trabajadores que fallecieron y han hecho trámites para que les paguen el seguro que les correspondía. Pero que los traen a las vueltas y no les dicen la verdad, que desde hace mucho el Gobierno del Estado dejó de pagar el seguro de todos los trabajadores no obstante que les descuentan de su sueldo para ello, de tal modo que ya nadie tiene seguro. Que cuando se sepa la verdad va a ser otro escandalazo.

Que este mismo fin de semana o al inicio de la próxima podrían saberse nombres de algunos de los presuntos causantes del daño patrimonial del que habló el titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez. Que uno sería el de un propietario de un “finísimo” restaurante.

Que por lo menos hasta ahora el coordinador de la bancada del PAN en la LXIV Legislatura que entrará en funciones en cuatro semanas, Sergio Hernández, quien también será el presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene decidido ser respetuoso con todas las demás bancadas y sentarse a negociar con todos, acuerdos que sean para bien de Veracruz y los veracruzanos. Que sin perder el control que va a tener piensa darle cachetada con guante blanco a los tricolores tomándolos en cuenta, contrario a lo que hicieron los diputados priístas, que ya se van, con los panistas.

Que la presidenta de la nueva Cámara de Diputados y quien presidiría la histórica sesión en que asumiría el poder Miguel Ángel Yunes Linares podría ser la diputada Cinthya Lobato Calderón. Si no, Mariana Dunyaska García Rojas, o bien Bingen Rementería Molina, o Mariely Manterola Sainz, todos panistas, esta última de nuevo cuño.

Que no tarda en que un significativo grupo político de ex priístas y ex de otras siglas, con fuerza en sus municipios o distritos, anuncie públicamente su incorporación a Morena, bajo cuyas siglas buscarán participar en los próximos procesos electorales. Que no quieren saber nada del PRI. Que el movimiento hará ruido.

Que el diputado local electo por el PVEM, Gerardo Buganza Salmerón, evalúa seriamente si entra en funciones o rinde protesta y enseguida pide licencia. Que lo haría para atender su estado de salud. Que hace un buen rato que no está en Xalapa y que incluso ha estado en el extranjero. Que por eso no estuvo en la reunión del pasado fin de semana en Boca del Río. Que si se llegara a decantar por el no, su suplente es el maestro José Luis Enríquez Ambell.

Que a Gabriel Deantes Ramos le suspendió sus derechos partidarios el PRI pero no porque lo involucren en las empresas fantasma, sino acusado de que en la pasada elección negoció con los de Morena apoyo a favor de Cuitláhuac García Jiménez.

Que el delegado de la Secretaría de Gobernación, Ángel Isaac Ochoa Pérez, había acordado con mucha anticipación con Érick Lagos Hernández la reunión con los diputados a los que supuestamente coordina y los delegados federales, que sería el lunes pasado y a la que nunca llegaron con excepción de dos.

Que Cirilo Vázquez Parissi, de Cosoleacaque, que sí estuvo, les reprochó que “algunos” viajen en helicóptero desde donde no pueden ver los problemas. Que les pidió que “hagan tierra” y que preguntó que de dónde sacan tanto dinero. Que en realidad fue una indirecta bien directa porque la única que lo hace es la de la Sedesol, Anilú Ingram Vallines.

Que lo que pasa es que Anilú tiene buenos patrocinadores, que ya reclutó en su equipo de trabajo a operadores del PRI estatal y que anda desatada porque es la única mujer priísta con posibilidades reales de alcanzar una de las dos candidaturas de Veracruz al Senado en 2018.

Que la otra candidatura, por parte del PRI y del PVEM, que son lo mismo, se la disputarán entre Jorge Carvallo Delfín, Javier Herrera Borunda, Ricardo Ahued Bardahuil (que le late su corazoncito y que si no la logra es muy posible que abandone las filas tricolores), Juan Carlos Molina Palacios, Américo Zúñiga Martínez y…

Que una versión que corre cada vez con más fuerza es que el desaire que le hicieron los diputados federales al delegado de la Segob se instrumentó desde Barcelona para tratar de obligar al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que lo quite y le ceda el control de los delegados federales de Veracruz al grupo fidelista.

Que el Tío Fide quiere el control para que los delegados operen a favor de su hijo Javier a quien pretende hacer, mediante sus relaciones e influencias y su franquicia del PVEM, candidato al Senado o, mejor, a la gubernatura en 2018.

Que por razones que sólo ellos saben, el de Nopaltepec ordenó a Érick Lagos Hernández que por ahora se haga chiquito, que procure no asomar la cabeza ni aparecer para nada o lo menos posible. Que el de Isla lo está haciendo al pie de la letra.

Que en corto el senador Héctor Yunes Landa comenta a personas que hasta ahora lo han seguido que si no es por el PRI de todos modos él estará en las boletas en la elección para gobernador en 2018 bajo las siglas del partido que lo quiera postular, que incluso podría ser bajo el logo de Alianza Generacional si logra convertirlo en partido político.

Que ya no es ningún secreto que la chiquibancada del PRI-PVEM-Panal está dividida en dos grupos, uno el que encabeza Juan Nicolás Callejas Roldán y el otro el que dirige Basilio Camerino Picazo Pérez. Que éstos han dicho que van a negociar con quien tengan que negociar si ven un provecho para sus intereses.

Que de la forma más discreta Pedro Manterola Sainz, ex alcalde de Martínez de la Torre y ex diputado federal por ese distrito, trabaja en el equipo de transición que asumirá el poder el próximo 1 de diciembre.

Que el DIF estatal perdió un juicio federal que entabló en su contra Liconsa en la Ciudad de México porque se ha negado a pagar varios millones de pesos que le debe de leche que se le entregó. Que en el caso ya intervino la Auditoría Superior de la Federación.

Que este jueves a las cinco de la tarde en la galería del Congreso del Estado Dinorah Aduenda Apellaniz inaugurará su colección de obras “Personajes mágicos y vestimentas fantásticas”. Que Mario Fernández Sánchez está invitando a acompañarla y a brindar por tan feliz acontecimiento.

Que habrá que ir sacando del ropero los abrigos para que se les quite el olor del alcanfor porque está previsto para el sábado y hasta el martes fuerte norte, mucha lluvia y el primer frío que arreciaría el domingo.