Peligra elección

• Si Sefiplan no entrega el dinero en noviembre, el OPLE no podrá organizarla: Eva Barrientos

Marlene Carranza.- El panorama financiero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), empeora mientras se acerca el proceso electoral municipal que comenzará los primeros días de noviembre.

En caso que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), continúe sin liquidar los adeudos que mantiene con el organismo autónomo, “no habría condiciones para realizar las elecciones municipales”, reconoció la consejera Eva Barrientos Zepeda.

Quien obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el examen que presentó para aspirar al cargo que ocupa desde el año pasado, aclaró que el Instituto Nacional Electoral (INE), no podría rescatarlos y resolver la situación.

“Si no depositara no habría condiciones para hacer las elecciones. Finalmente el INE lo hace con recursos del estado, las veces que ha entrado es con recursos estatales, no resuelve el problema, lo que tiene que haber es solvencia para realizar las elecciones. Se tiene que hacer las elecciones y se tienen que hacer bien”.

En entrevista para la política.mx recordó que el OPLE adeuda tanto a proveedores como a exempleados de los Consejos Distritales que desempeñaron funciones en el pasado proceso.

Aunado a que se tiene pendiente la posible elección extraordinaria en el distrito de Cosoleacaque, que aún se encuentra en tribunales y tendrá que resolverse antes del 5 de noviembre a que los diputados electos tomen protesta.

Por lo que, quien se desempeñó en la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), señaló que es preocupante la falta de liquidez económica, pues que para el proceso municipal los ciudadanos se nieguen a ocupar cargos dentro de los Consejos.

En este sentido, indicó que continúan insistiendo en Sefiplan para que pague los adeudos que tiene pendientes; sin embargo lamentó que pese las reuniones no han habido depósitos de recursos.

El OPLE tendrá un área para dar atención a grupos indígenas.

La doctora en Derecho dio a conocer que dentro del organismo autónomo crearán un área de igualdad de género e inclusión para dar atención directa a grupos indígenas.

Lo anterior, debido que comentó que hay personas que se han acercado para solicitar informes de cómo pueden ser aspirantes a un cargo de elección popular sin formar parte de un partido político.

Sin embargo señaló que a diferencia de otros estados, Veracruz no cuenta con elecciones por sistemas normativos.

“En Veracruz tenemos un alto porcentaje de indígenas y tienen derecho no sólo a votar sino a ser elegidos”, señaló al tiempo de mencionar que el OPLE firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Reglamentos para el próximo proceso.

El OPLE ya se prepara para el próximo proceso electoral, y para ello realizó modificaciones en los lineamientos.

En este sentido, la funcionaria mencionó que aprobaron el lineamiento de paridad horizontal, es decir, en las elecciones donde se elegirá a presidentes municipales del estado, se tendrán que postular 106 aspirantes hombre y 106 mujeres.

Aunado a que por primera vez a nivel nacional, en Veracruz se implementó que los partidos políticos(tratándose de diputados federales), registren a mujeres en distritos donde hayan obtenido el triunfo.

Además que debe considerarse que tanto el aspirante y suplente sean mismo género y que haya alternancia.

No obstante, señaló que esto causó molestia entre partidos políticos, e inclusive el Acción Nacional (PAN), impugnó este lineamiento.

“Ahorita está en el Tribunal local de Veracruz. Confiamos que las autoridades jurisdiccionales resuelvan con perspectiva de género y de esta manera garantizar los derechos político- electorales de las mujeres”.

Agregó que en el caso de los candidatos independientes podrán registrar planillas completas, con regidores; tal como lo hacen los partidos políticos.

“En el estado de Veracruz, en el código existe la prohibición de que los ciudadanos puedan postularse como candidatos a regidores, si quieren ser candidatos independientes solamente podrán ser a presidente o síndico. De acuerdo a la jurisprudencia ya emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que es obligatoria para todos los órganos electorales, se establece que los candidatos independientes sí tiene derecho a la asignación de representación proporcional en las regidurías”, explicó.