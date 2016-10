Guerra de chistes… y chismes

• Salvador Muñoz

Han de disculpar los lectores, pero ando malito y la verdad, dijera don Miguel Alemán Velasco, “no me fosforean las meninges”, así que como sé que a la mayoría de la gente no le gustan los chismes, pues qué cree, para que se enojen, les voy a contar algunos, que espero, por favor, los protagonistas los tomen como tal, unos chismes, así que no les hagan mucho caso…

Buscando a los mejores

A menos de un mes con días del nuevo Gobierno estatal, un nuevo problema se empieza a suscitar en la repartición del pan… los perfiles. Sabedor de que cada nombramiento que se otorgue estará bajo la lupa, Miguel Ángel Yunes Linares ha designado a Enrique Pérez Rodríguez la nada fácil tarea de buscar a los mejores profesionales (que conste, no pusimos militantes u hombres) para desempeñar puestos de directores, coordinadores y en una de ésas, hasta subsecretarios o secretarios. El asunto es que, hasta donde se sabe o se quejan, al menos en el PAN, nomás no están dando el ancho los aspirantes a un cargo, porque su curriculum profesional queda muy por debajo de lo que aspira el Gobernador electo. Habrá que ver a los que el PRD postule.

¿Alianza Generacional en Guerra de Chistes?

La última reunión que tuvo Héctor Yunes Landa con su equipo, hubo dos temas que salieron a relucir que no se sabe si tomarlos en serio o como parte del anecdotario político, más cuando Liz Yunes Yunes tomó la palabra y haciendo cuentas alegres de Lecherita, concluyó que la base de Alianza Generacional alcanza un promedio de 600 mil votos. Por supuesto, no sabemos si contó los 170 mil votos de Uscanga, pero de algo sí estamos seguros, han de ser aparte de los 600 mil afiliados que dice tener en la CNC, el compadre de Héctor, Juan Carlos Molina Palacios. A lo que se concluye con esto, es que Liz está segura de que si ya se cuenta con esos 600 mil votos de arranque, es posible que su padre tenga entonces oportunidad de competir este 2018… aunque habrá que ver que esos sufragios de Alianza Generacional se reflejen primero en el 2017. El otro punto que no se sabe también si tomarlo en serio o va para el anecdotario, es cuando una parte de los miembros de Alianza Generacional pidieron promover a Edmundo Martínez Zaleta para dirigir los destinos del PRI veracruzano. ¿Qué se concluye con esta propuesta? Un Muerto para otro muerto. ¡Mejor que se vayan a Guerra de Chistes!

PRD, al Gabinete

Resulta curioso que mientras todos los reflectores se posicionan sobre Rogelio Franco Castán, y éste tampoco disimula su pretensión de ocupar un cargo dentro del Gabinete, tirándole a lo más alto para llegar a lo más bajo, nadie observa a otro perredista que, a pesar de ser de “hueso colorado”, jamás se ligó al “PRD rojo”. En una de ésas, el PRD sí llega a ocupar un cargo en el Gabinete de Yunes Linares pero sería con la figura de Jorge Flores Lara, el secretario general del Sol Azteca, y curiosamente, el creador de la frase que acuñó el Gobernador electo en su campaña: “Rescatar Veracruz”. Mientras, Rogelio Franco y Sergio Rodríguez Cortés van por la titularidad de la Fracción Parlamentaria del PRD en la LXIV Legislatura nada más y nada menos que contra Yazmín Copete Zapot, mujer con experiencia en las lides legislativas y con el respaldo del Charro Amarillo, Arturo Hérviz…