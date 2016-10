Que sancionarán a 200 “profes”

• Ya se envió la documentación al Jurídico: Gaudencio Hernández

Gisela Uscanga.- El subsecretario de Educación Básica de la SEV, Gaudencio Hernández González, informó que ya se ha enviado al jurídico la información de profesores a los que se habrá de aplicar sanción por no haber asistido a los centros educativos por motivo de la protesta.

Se encuentran en el análisis, pero estimó el servidor público que son al menos 200 profesores los que podrían ser sancionados por parte de la autoridad educativa.

Al respecto, la titular de la SEV, Xóchitl Adela Osorio Martínez, confirmó que efectivamente se descontará el día o los días a los maestros y trabajadores de la educación que faltaron a laborar la semana pasada, para participar en las manifestaciones.

En entrevista, la funcionaria estatal reconoció que los maestros están en su derecho de manifestarse ya que sus demandas son legítimas, sin embargo, no en horas de clases ya que eso afecta de manera directa a los estudiantes.

“Los niños no pueden estar tanto tiempo sin clases, estamos prácticamente en el inicio del ciclo escolar; todos tenemos derecho a manifestarnos, eso no tiene discusión, solamente que fueron muchos días y no podemos mantenernos al margen de que debemos propiciar que a los maestros se les atienda. Están exigiendo cosas legítimas, eso es correcto, pero en nuestro horario de trabajo generamos muchos problemas”, explicó.

Refirió que las sanciones son administrativas, por lo que una vez que el departamento jurídico expida las mismas, se procederá con la aplicación de los descuentos respectivos.

“Tenemos actas por escuela que nos permitan iniciar procesos administrativos, que se refieren al descuento del día”, dijo y aclaró que el objetivo no es perjudicar a nadie.

Finalmente, Osorio Martínez dejó en claro que el objetivo es brindar los servicios educativos de calidad que requieren los estudiantes veracruzanos.

“No se trata de perjudicar a nadie, sino de establecer una dinámica que nos permita seguir ofreciendo el servicio educativo”, finalizó.

En tanto, el Subsecretario de Educación Básica explicó que los supervisores escolares de cada región han enviado la relación de nombres de profesores que no asistieron durante tres días a sus centros educativos con motivo de protestas por adeudos que mantiene el gobierno estatal.

“Se han levantado las actas correspondientes por parte de los supervisores escolares, ya que son la autoridad inmediata. Se han enviado al área jurídica y se está en el análisis correspondiente para iniciar el procedimiento; estimo que son un poco más de 200 profesores los que puedan ser sancionados, ya que es en todo el Estado”, dijo.

Cuestionado en torno a cuántos serían los profesores que reportaron más de tres faltas, señaló que son alrededor de 200, “no son una gran cantidad, porque son apenas unos cuantos los que toman una escuela y no son precisamente los maestros de esa escuela, pero tratan de evitar cualquier confrontación”.

Refirió que es el Departamento Jurídico de la SEV el que determinará a qué tipo de sanción se harán acreedores los profesores que faltaron a las aulas, aunque hay que recordar que el propio Oficial Mayor, Rosendo Pelayo, señaló que éstas podrían desde la sanción administrativa hasta la suspensión.

Igualmente destacó que al menos este lunes no tienen reporte de centros educativos tomados, aunque reconoció que sí están tomadas las instalaciones de la Dirección de Primaria Estatal y dos supervisiones escolares, por el mismo motivo de adeudos.

“Quizá en algún lado haya alguna escuela tomada por una causa distinta, pero no tenemos reporte alguno”, expresó el Subsecretario de Educación Básica de la SEV”, concluyó.