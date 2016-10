Caos infinito

• Amenazan maestros con tomar las principales ciudades si mañana no les pagan

Gisela Uscanga.- Si este miércoles 5 de octubre el gobierno estatal no hace efectivo el pago del complemento del incremento a carrera magisterial, integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano bloquearán de nueva cuenta carreteras y avenidas principales en ciudades de la entidad veracruzana. Solicitan la comprensión de los ciudadanos, por los trastornos que les ocasionan, pero aseveran que no tienen otras alternativas, ante la cerrazón del gobierno estatal de no pagar.

También cabe recordar que el gobierno hizo el compromiso de pagar el próximo viernes 14 de octubre se pagará la ayuda para la adquisición de libros y actividades culturales y el pago al apoyo de superación académica.

Argumentan que tanto profesores y personal administrativo estatal y federales enfrentan diversas problemáticas. Por ejemplo trabajadores federales les descuentan en cheques préstamos hipotecarios de parte del Fovissste, pero no están reflejados en la dependencia federal; también cancelaciones de cheques; reexpediciones; suspensiones y retenciones de pagos que también no deberían de estar.

La integrante del MPMV, Carolina Eugenio Aragón, explicó que sus movilizaciones y bloqueos es por la actitud reiterada negativa del gobierno estatal de no cumplir con los pagos incluso registrados ante minutas.

“Este gobierno se va y el nuevo gobierno no se hará responsable de desfalcos. Por eso este lunes y martes informaremos a la sociedad en general y padres de familia de toda esta situación por la que estamos pasando, y que si de nuevo bloqueamos las calles, carreteras, suspender clases, tomar dependencias este miércoles, será porque el gobierno volvió a incurrir en omisión”, comentó.

Igualmente dijo que la SEV “agrega una mancha más al tigre”, con sus declaraciones de que levantarán sanciones administrativas a los profesores que han estado en las movilizaciones, “los titulares de la SEV saben muy bien que nuestras propuestas son por omisiones, que no se cumplieron en tiempo y forma. No es justo que alguien que ya trabajo no le dieron su aumento, dinero que fue jineteado, encima nos apliquen faltas”, expresó.

Comentó cada región determinará qué acciones realizar este miércoles, “cada región lo determinará, se informará y será pacífico. Las acciones serán por omisión, porque no queremos que nos dejen así”, aseveró la profesora.

En Sefiplan

Protesta Salud

• Empleados de la Jurisdicción Sanitaria V exigen el pago de 3 meses de sueldo

Carlos Hernández.- Empleados de la jurisdicción sanitaria número 5 de Xalapa, se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Finanzas en protesta por la falta de pago de tres meses de sueldo.

Los trabajadores marcharon desde sus oficinas ubicadas en el municipio de Banderilla hasta el edificio de la Secretaría de Finanzas de Veracruz.

Por al menos dos horas mantuvieron bloqueado el bulevar Xalapa-Banderilla, la avenida Xalapa y ambos sentidos de la avenida Ruiz Cortines.

Al respecto, Serena González Morales, delegada de la sección 70 de vectores de la SSA, explicó que con anterioridad se manifestaron en la Secretaría de Salud y llegaron a un acuerdo para el pago de la nómina, sin embargo, únicamente les pagaron un mes y adeudan dos y el que va corriendo.

“Se siguen juntando los meses de salario de 6 mil 800 pesos cada uno”, detalló.

Abundó que son 209 trabajadores a quienes les adeudan -por mes- un aproximado de 6 mil 800 pesos a cada uno.

Explicó que ante el paro de labores, existe un brote de enfermedades en Xalapa, como zika, dengue y chikungunya.

“No podemos seguir trabajando si no pagan, la mayoría son personas humildes que necesitan el dinero y no es justo que trabajen sin que reciban su salario”, dijo.

En entrevista a las afueras de la Sefiplan, Serena González explicó que los trabajadores tienen miedo que al concluir la administración gubernamental de Javier Duarte de Ochoa, no les hayan pagado sus adeudos.

Agregó que una comitiva ingresará a dialogar con las autoridades de Sefiplan para llegar a un arreglo y les sean pagados los adeudos para que continúen trabajando.