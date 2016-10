De nuevo se rebelan diputados federales

• Arturo Reyes Isidoro

No sólo lo dejaron plantado ayer, sino que los diputados federales veracruzanos del PRI y del PVEM pedirán este martes directamente en la Secretaría de Gobernación que cambien a su delegado en Veracruz, Ángel Isaac Ochoa Pérez, y que todos los delegados federales sean veracruzanos.

Ayer, éste había convocado a los legisladores a reunión con todos los delegados federales en el estado para presuntamente programar presupuestos para obras y servicios para 2017, pero nunca llegaron a la cita programada para la una de la tarde en la delegación del Infonavit.

Al funcionario federal lo acusan de no respetar el fuero de los diputados así como de querer actuar como un vicegobernador representante del Gobierno Federal y de engañar al Secretario de Gobernación con información falsa diciendo que en Veracruz no pasa nada y que hay paz y seguridad, cuando no es así.

Los 20 legisladores veracruzanos priístas y verdes ecologistas pedirán además del cambio del delegado, que se instale en la propia Secretaría de Gobernación una mesa de trabajo para acordar la agenda política de Veracruz.

La rebelión se da cuando el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, prácticamente lanzó su candidatura presidencial el sábado 24 de septiembre cuando difundió en las redes un video con un spot de 26 segundos que tituló “México es la razón para trabajar juntos”, lo que provocó de inmediato la protesta de los partidos de oposición que lo acusan de usar recursos oficiales para promoverse, ante lo que de inmediato quitó su imagen y puso en su lugar una de la Secretaría de Gobernación.

Esta aspiración presidencial del hidalguense fue el motivo por el cual no se dio el cambio de delegados federales en Veracruz con el sello duartista, que ya estaba preparado, pues Osorio Chong los paró para, o bien sostener a quienes considera afines a él, o bien tratar de imponer a enviados suyos, como ya hizo en algunas delegaciones.

En ocasión anterior, ya algunos diputados se habían quejado tanto de los delegados como de los propios Secretarios de Estado, de no atenderlos en sus gestiones, lo que provocó algunos roces verbales y motivó que fueran llamados a la Ciudad de México a algunas Secretarías donde se les dio la seguridad de que serían escuchados, lo que podría no estar sucediendo.

Podría caber también la posibilidad de que la rebelión de los diputados federales veracruzanos fuera una forma de rechazo a la aspiración del exgobernador del estado de Hidalgo porque tienen pensado apoyar a otro precandidato presidencial, o para hacerle sentir su fuerza ante la versión de que es amigo de y apoya al Gobernador electo panista Miguel Ángel Yunes Linares.

La rebeldía del grupo se da además cuando prácticamente ya no hay gobernador priísta tanto porque le han suspendido sus derechos como militante tricolor a Javier Duarte, como porque está a punto de dejar la administración, con el agregado de que están a punto de expulsarlo de su partido y ante la posibilidad de que lo enjuicien penalmente acusado de actos de corrupción.

Anoche se me dio la seguridad que la actitud de los diputados no tiene nada que ver con el caso de Javier Duarte, de quien se siguen deslindando.

Aunque también cabría la posibilidad de que quisieran presionar a Osorio para obligarlo a negociar apoyos para sus distritos con todos y cada uno de los legisladores a cambio de darle su respaldo en su aspiración presidencial para 2018. Por lo pronto quieren fuera de Veracruz a su embajador y a los delegados no veracruzanos que ha enviado.

La mayoría de los delegados federales en el estado fueron nombrados por Osorio Chong a propuesta del gobernador Javier Duarte al inicio de su gobierno, cuando éste mantenía buenas relaciones con la administración federal. Con la derrota el pasado 5 de junio y la pérdida de la gubernatura, en otras instancias federales habían decidido que tenían que salir todos porque no habían sido capaces de contribuir con su trabajo a retener el poder en Veracruz.

Tratarán “persecución” a ministro evangélico

Por otra parte, este martes por instrucción del presidente Peña Nieto la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, recibirá y atenderá a 30 ministros evangélicos del país para tratar el tema de los matrimonios gay, pero también el de la “persecución” de uno de ellos en Veracruz acusado por el PRI de haber hecho campaña a favor de Miguel Ángel Yunes Linares.

Anoche en la Ciudad de México los representantes del Consejo Religioso de Iglesias Evangélicas deliberaban para afinar la defensa que harán del ministro evangélico veracruzano.

Según se informó a esta columna, el Presidente decidió que fuera ella y no Humberto Roque Villanueva, Subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, quien los atendiera, por su mayor representatividad como Secretaria y por su experiencia política obtenida en su larga trayectoria en la función pública como haber sido Jefa de Gobierno del Distrito Federal entonces, ahora Ciudad de México.

Donación de terrenos quedará en la congeladora

Pian pianito se la van a llevar los diputados de la LXIII Legislatura local en las cuatro semanas que les quedan de gestión.

Todo el tiempo del que dispongan lo van a dedicar a analizar la Cuenta Pública 2015 tanto de los tres Poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– como de los 212 ayuntamientos.

La cuenta la recibirán este martes 4, día de San Francisco de Asís, y de inmediato van a poner manos a la obra.

De hallar inconsistencias darán cuenta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado para que proceda en consecuencia contra quienes sean presuntos responsables. Asimismo, en el informe de la Cuenta se presentarán datos respecto a las empresas fantasma, sobre las cuales ya presentó denuncias el ORFIS ante la Fiscalía General del Estado, como se informó en “Prosa aprisa” del pasado 7 de septiembre.

Dichas denuncias habrían sido presentadas el pasado 16 de agosto ante la Agencia Séptima de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado.

Por lo mismo, la última iniciativa del gobernador Javier Duarte de Ochoa para pagar adeudos con terrenos propiedad del Gobierno del Estado ya no pasará y se quedará en la congeladora.

El 9 de septiembre pasado cuando la presentó, la iniciativa causó escándalo por ser desmedida y por tratarse de patrimonio propiedad de todos los veracruzanos.

El terreno de mayor valor comercial, en Boca del Río, sería cedido a la empresa Soriana, a la que le adeudan 20 millones de pesos por productos que presuntamente surtió a la Secretaría de Protección Civil.

Otro, un polígono de la Reserva Territorial se lo pensaban dar al Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, a cuyos socios les deben varios millones de pesos.

En la segunda quincena de este mes, los diputados locales saldrán hasta de lado pues les darán más de 700 mil pesos por cabeza de su fondo de ahorro –mensualmente ahorraban 20 mil pesos mensuales cuando el salario mínimo de un trabajador es de 2,200 al mes en promedio–, su aguinaldo proporcional y su jugosa dieta, por lo que cada uno levantará más de un millón de pesos.