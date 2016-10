Amenaza priísta al Ejecutivo

• Propone el diputado Joserra no aprobarle la Cuenta Pública del 2015 si no paga

José Pastor.- Que la Secretaría de Finanzas y Planeación y Presupuesto (Sefiplan) pague ya lo que debe, exigió el diputado priísta, José Ramón Gutiérrez de Velasco, al advertir que de lo contrario no les aprobarán la Cuenta Pública del 2015.

“Considero en lo particular que no estaríamos de acuerdo los diputados en aprobar el presupuesto para la Legislatura del 2017 y tampoco la Cuenta Pública del 2015, mientras el Secretario no nos dé una explicación convincente de por qué no se están cumpliendo las metas financieras que se aprobaron el año pasado”, apuntó.

La Sefiplan, señaló, tiene serios problemas financieros con distintos sectores sociales, no sólo con el magisterio veracruzano o con trabajadores de la Secretaría de Salud, pues también al Congreso del Estado se le debe dinero para lo presupuestado de este año.

“Tengo información que existe una cantidad que está presupuestada para el Congreso local y ésta viene retrasada. A los empleados del congreso local le pagan de último momento y al siguiente día de la quincena”, reveló.

Gutiérrez de Velasco dijo desconocer la cifra exacta que se le debe al Congreso del Estado, pero aseguró saber que hay proveedores de esta soberanía que están en espera de que se les pague por sus servicios, y no se puede cumplir por la transferencia de recursos.

“Que no se hagan promesas de pago, simplemente que se pague lo que se debe. De seguir así, nada más falta que los diputados nos tengamos que manifestar frente a la Sefiplan para exigir que se cumpla con las metas del presupuesto”, subrayó.

Por ello, insistió en que mientras el titular de la Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín, no aclare el caos económico de Veracruz, no tiene caso convocar a una Sesión Extraordinaria para revisar cifras, ni de la Cuenta Pública ni del presupuesto de la LXIV Legislatura.

“No puede ser que el Secretario de Finanzas no esté cumpliendo con las metas financieras que nosotros en el Congreso aprobamos a petición de la propia Secretaría de Finanzas”, puntualizó.