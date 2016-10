El PRI se topó con la Iglesia

• Arturo Reyes Isidoro

Cuando el PRI impugnó el triunfo de Miguel Ángel Yunes Linares acusando a 15 ministros de la Iglesia católica y a un ministro de la Iglesia evangélica de haber intervenido a favor del panista, no midió las consecuencias que tendría a futuro.

El mismo 5 de junio ya casi sobre la media noche el comisionado presidente del OPLE, Alejandro Bonilla, confirmó la victoria blanquiazul dando 33.48% de los votos para Miguel Ángel contra 29.24% del priísta Héctor Yunes Landa.

Un día después, el 6 de junio, el propio Yunes Landa aceptó que: “Con base en el último corte del PREP afirmo con absoluta responsabilidad que la votación en este momento no nos favorece”.

Puntualizó: “Los sufragios emitidos en la jornada de ayer deben ser interpretados con gran mesura, existe una sociedad agraviada que se manifestó contra una forma de hacer política que se ha agotado. No hay forma de malinterpretar el mensaje en las urnas el día de ayer”.

Pero por indicaciones del CEN del PRI, en agosto la dirigencia estatal impugnó el resultado acusando a grupos de la Iglesia católica de realizar una campaña negativa contra el tricolor y de llamar a votar por la coalición “para rescatar Veracruz” que apoyaba a Yunes Linares.

Se denunció a ministros católicos y a uno evangélico de coaccionar e inducir el voto mediante diversos actos y pronunciamientos, como por ejemplo haber coaccionado a Yunes Landa para que manifestara públicamente su postura sobre temas de la agenda legislativa.

Argumentaba el PRI que los representantes de la Iglesia católica, sacerdotes y grupos de laicos que promovían el reconocimiento de la vida desde la concepción, así como un ministro evangélico, habían presionado a Héctor a pronunciarse sobre el tema del aborto y, “al no hacerlo, sostuvieron una campaña negativa”.

En su recurso los acusaban incluso de violencia de género en contra de la diputada local Mónica Robles, entonces coordinadora de la Agenda Política y Social de las Mujeres de la Coalición “Para Mejorar Veracruz”, o sea la del PRI y sus aliados.

Decían que se le había hostigado para que se retractara públicamente de su apoyo a agrupaciones de mujeres que estaban en contra del proyecto de la ley de vida, “tema sensible en la sociedad veracruzana con altos índices religiosos”.

El 12 de junio el OPLE primero y luego el 24 de agosto el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmaron el triunfo de Yunes Linares y declararon válida y legítima la elección, y el TEV entregó constancia de mayoría al panista y lo declaró Gobernador electo.

No obstante ello, el TEV consideró parcialmente fundada la denuncia del PRI contra los religiosos de inmiscuirse en la vida política del estado y ordenó al OPLE iniciar un Procedimiento Especial Sancionador, aunque la representante de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) en el estado, María Eugenia Rodríguez Mendoza, ha dicho que no es un delito invitar a votar en un proceso electoral y que la Iglesia católica tiene toda la libertad para hacerlo.

A pesar de ello, de nuevo el PRI interpuso juicio de revisión ahora ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juicio pendiente de resolver, pero por lo pronto las iglesias han hecho causa común y soterradamente sostienen una batalla en contra del PRI del que por muchos años fueron aliados aunque con mucha discreción y del que ahora se están distanciando como nunca antes y preparándose para enfrentarlo en las elecciones de 2017 y 2018.

Es por ello que hace 15 días hubo una reunión convocada por el obispo de Córdoba, Eduardo Patiño Leal, para defenderse porque se sienten perseguidos por los gobiernos priístas, a lo que suman su malestar por la propuesta de matrimonio y adopción gay del presidente Peña Nieto.

Colateralmente, así, vinculados por la impugnación y la acusación, indirectamente el PRI puso en la misma línea a Miguel Ángel Yunes Linares, a la Iglesia católica, al Consejo Religioso de Iglesias Evangélicas y a sus millones de feligreses, muchos de los cuales, tal vez la mayoría, votaron por el candidato del PAN.

A propósito de este tema, ayer Yunes Linares subió una foto en su cuenta de Twitter donde se ve en charla con el “Jefe” Diego Fernández de Cevallos, ferviente creyente católico, hombre muy influyente en el PAN pero amigo… de Carlos Salinas de Gortari, a quien tuvo como invitado especial el pasado 14 de marzo con motivo del festejo por sus 75 años de vida (de carambola, el “Jefe” Diego es como un hermano con Gerardo Buganza Salmerón, lo que podría abonar para un acercamiento entre el nuevo gobernador y el nuevo diputado local).

Por eso influyentes priístas están preocupados, porque reconocen y me han dicho que Miguel Ángel ganó pese a la guerra negra, de lodo, que le enderezaron, y que con la denuncia contra religiosos ponen en riesgo el resultado de las elecciones de los dos próximos años, porque saben que Yunes Linares es muy hábil y terminará entendiéndose muy bien con ellos y habrán perdido mucho terreno.

Quienes sí se dan cuenta de la situación incluso han ofrecido apoyarlos asesorándolos legalmente en contra de su propio partido, pero no han sido aceptados porque al parecer los blanquiazules ya les habrían puesto un reconocido abogado.

Ahora temen que ante la insistencia de algunos se pudiera fallar contra el triunfo del PAN y contra los religiosos, porque saben que se armaría una verdadera rebelión política y religiosa en contra del PRI con consecuencias impredecibles.

Pienso que en esa línea de preocupación está el Secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, quien ayer en una plática que tuve con él me aseguró que nunca ha dicho que Miguel Ángel Yunes Linares no va a tomar posesión del cargo como gobernador.

“Es falso. No sé quién lo filtró, pero nunca dije eso. Respeto mucho lo publicado. Eso es parte de la libertad de expresión que hay y que debe haber y qué bueno que la haya. Si fuera cierto no tendría inconveniente en reconocerlo”.

“Ciertamente estuve en un curso de capacitación, pero me centré en aspectos legales de atribuciones del Congreso con la experiencia que tengo de haber sido dos veces diputado local, haber presidido la Junta de Coordinación Política y ser Maestro de Derecho Constitucional, pero no me metí en lo político”.

El sentido común obliga a creer que la instancia federal terminará aceptando lo que los órganos locales ya dictaminaron y que Yunes Linares asumirá el gobierno sin problema alguno, so riesgo, en caso contrario, de una verdadera convulsión social.

Carvallo fue a Reforma a deslindarse

Involucrado en una nota de estar implicado en actos de corrupción dentro de un grupo de diputados federales y locales electos del PRI y aliados, Jorge Carvallo Delfín no esperó y el pasado viernes fue directamente al diario Reforma para aclarar que nunca firmó contratos con empresas fantasmas durante los once meses en que estuvo al frente de la Sedesol estatal en 2014.

Dijo que hasta ahora no ha sido notificado por la Auditoría Superior de la Federación o por el SAT sobre alguna investigación o denuncia en su contra.

Ya antes Carvallo había acudido al ORFIS también para exigir que le notificaran si habían encontrado alguna anomalía durante su gestión y si existía alguna denuncia en su contra. La respuesta fue que no.

Capacidad negociadora de Américo

Si no hay suficientes recursos públicos hay maneras de obtenerlos para obras y servicios de beneficio colectivo por parte de los gobiernos.

Desde el inicio de su administración me ha llamado la atención la capacidad negociadora del alcalde de Xalapa Américo Zúñiga Martínez con la iniciativa privada para conseguirlos.

En su más reciente sesión, el Cabildo xalapeño le autorizó la firma de un convenio con el empresario Alfredo Chedraui Obeso para aceptar la donación de concreto hidráulico para construir nuevas vialidades dentro del programa “Juntos por Nuestra Capital”.

Pero no es el primero. En total, con el apoyo del Grupo Chedraui se han pavimentado ya 35 calles con concreto hidráulico, obras en las cuales el Ayuntamiento pone la mano de obra y la maquinaria mientras que los vecinos aportan para la base y la sub-base.

Hay que destacar que el apoyo se lo dan porque el material no se desvía y va a parar a alguna calle para beneficiar a un político, sino a una colonia que verdaderamente la necesita. Por eso también apoyan los vecinos. De que se puede, se puede. Otros alcaldes debieran tomar como ejemplo a Américo.

Pero otra autorización fue para la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de la Función Pública, para la coordinación de acciones en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción.

Lo deseable es que el actuar del munícipe capitalino se convierta en tendencia, no tuitera, sino de los gobiernos municipales, con lo cual se confirmaría que no todo está perdido en Veracruz.