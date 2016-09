Maestros temen despidos

• Un sector del magisterio inconforme asegura que hoy sí se presentan a trabajar

Gisela Uscanga.- Este viernes no habrá cierres de avenidas y carreteras ni suspensión de clases por toma de centros escolares por parte de docentes xalapeños, debido a que profesores han acumulado ya tres faltas consecutivas y, porque deben presentarse a los consejos técnicos que son cada fin de mes, aseveró el profesor Alejandro Esteban Domínguez, docente del Centro Escolar “Enrique C. Rébsamen”.

Al respecto, el entrevistado explicó que derivado de algunos acuerdos, profesores de la ciudad de la ciudad de Xalapa decidieron no hacer más manifestaciones este viernes.

“Este viernes es fin de mes y tenemos que presentarnos en los consejos técnicos que se efectúan precisamente cada fin de mes y por normatividad debemos asistir. Este viernes definitivamente no podremos bloquear, además que por normatividad, después de tres días seguidos de no ir a trabajar y sin justificar debidamente, tendremos una sanción administrativa”, reconoció.

No obstante, Esteban Domínguez indicó que si por algún motivo no llegase a realizarse el Consejo Técnico, entonces procederán a realizar protestas de brazos caídos en los planteles donde regularmente asisten a estas sesiones.

Al respecto agregó que los padres de familia saben que cuando se realizan los consejos técnicos no hay clases y por lo tanto los niños no asisten a los centros escolares.

Todavía más, reconoció el profesor normalista que tras varios días de movilizaciones y paros, se percibe ya un desgaste el movimiento, por ejemplo en los colectivos de cada escuela, los cuales cubren la jornada de cada escuela que corresponde hasta las 12:30 en algunos casos a la una de la tarde.

No obstante, aseveró que la lucha no cesará hasta no concretarse todos los adeudos por parte del gobierno estatal, ya que están tomando de nueva cuenta acuerdos para realizar movilizaciones la próxima semana.

Este jueves, un grupo de docentes mantuvo bloqueadas las avenidas Zamora y Xalapeños Ilustres, a la altura de las escuelas “Enrique C. Rébsamen y “Boza”, respectivamente, generando congestionamiento vial en el principal cuadro de la ciudad de Xalapa.