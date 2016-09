Acusan a Sosa de amenazas

• La magistrada Cecilia Castañeda lo responsabiliza de lo que le pase

Gisela Uscanga.- La magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, aspirante a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, lamentó que por dichas aspiraciones sea objeto de acusaciones y de escarnios que afectan incluso a su familia, pero también ha sido ya objeto de amenazas, por ello hizo directamente responsable al presidente Alberto Sosa Hernández, de cualquier daño a su persona o a familiares.

“Si algo me sucede, él (Alberto Sosa) y su séquito de seguridad tienen algo que ver. Todos los desprestigios sé que provienen de él, me lo han dicho personas cercanas a él. No se trata de subirse a un ring, sino de mejorar la institución. Como ya no se puede reelegir quiere que llegue una persona a modo”.

“Yo he dicho que es necesario realizar auditorías en todas las instituciones, y entonces cómo va a justificar el yate que tiene (refiriéndose a Alberto Sosa). Las pruebas están en Conapesca, allí está registrado. Por eso insisto que si hay un daño a mi persona lo hago responsable, porque él sí tiene un equipo de seguridad y yo no”, comentó, al tiempo de reconocer que este tipo de cosas la desaniman.

Ante este panorama, comentó que tiene esperanzas de que con el cambio de gobierno también venga un saneo en el Poder Judicial, tras reconocer el trabajo del gobernador electo Miguel A. Yunes Linares cuando fue secretario de Gobierno del exgobernador Patricio Chirinos Calero, quien fue el último gobernador que dejó dinero en las arcas estatales, 2 mil 800 millones de pesos.

“Don Patricio Chirino no sólo no dejó deuda, sino dejó dinero y fue el último y quien era el apoyo en esa época era Miguel A. Yunes Linares. Para mí es una persona honesta y honorable y espero que pueda cambiar el rumbo de este Estado, porque ya estamos en el inframundo, con pobreza extrema y sin fuentes de trabajo”, expuso.

Listas 30 propuestas para mejorar la impartición de Justicia

Igualmente, tiene listas bajo el brazo 30 propuestas para mejorar la impartición de justicia y una de ellas es que se tome en cuenta la carrera judicial para la designación de magistrados y jueces, pues actualmente, intervienen más elementos políticos que conocimientos de Derecho para aspirar a dichos puestos. Esto ha generado que los veracruzanos hayan dejado de creer en la justicia.

Quien de manera abierta ha expresado que aspira a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial (pues a escasos dos meses el actual, Alberto Sosa Hernández, dejará la presidencia), recordó que ella inició desde el puesto más modesto dentro del Poder, como escribiente, por lo tanto llegar a la Presidencia sería culminar su carrera judicial.

Al respecto, cabe agregar que la magistrada ingresó al Poder Judicial el 10 de enero de 1972 y es una de las juristas con verdadera carrera judicial, empezó como escribiente, laboró en 16 juzgados de Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz, fue juez municipal, secretaria de acuerdos, hasta llegar a ser magistrada. También desde niña inició estudios de música clásica y estuvo unos años en la Orquesta Sinfónica de Xalapa como chelista.

Quien se hiciera famosa por su célebre declaración de que “ahora cualquier pendejo puede llegar a ser magistrado”, reconoció que la presidencia del Poder Judicial es un puesto político más que un puesto de mérito y reconocimiento por años de trabajo de impartición de justicia.

“Y por si fuera poco, la elección del presidente del TSJ no es democrática porque no participan todos los magistrados, nada más los presidentes de cada una de las salas, que ahora son nueve, y a esto se le denomina el minipleno. Esto del minipleno fue idea del magistrado Julio Patiño (finado) pues dijo que era más fácil controlar un grupito que toda la bola de magistrados. Ahora estamos en estas condiciones, con lo cual no estoy de acuerdo”, externó.

La galardonada magistrada externó que lo único que busca es mejorar la impartición de justicia y para ello cuenta con más de 30 propuestas.

“Lo primero es que es inaplazable que el pueblo de Veracruz recobre la confianza en la impartición de justicia; que la actuación de los servidores judiciales se rija estrictamente por la honradez la eficacia y la ética judicial.

“Respecto a la carrera judicial, es decir, que no se permita la improvisación; que los ascensos del Poder Judicial sean con examen de oposición transparente y desvinculada de padrinazgos y recomendaciones; que deberá ser el nombramiento de magistrados de una terna en donde el Congreso tenga la oportunidad de designar al candidato más idóneo.

“Los integrantes del Consejo de la Judicatura y los visitadores lleven a cabo su función de vigilancia en lugar de permanecer en sus oficias sin hacer nada; que los cambios y nombramientos de jueces se hagan escuchando a los magistrados integrantes de la Sala, pues son los jueces quienes revisan los recursos de apelación. Se hacen cambios que en ocasiones sí son injustos”, detalló.

Insistió Castañeda Palmeros en que en la asignación de magistrados lo correcto es respetar trayectorias, pues hay magistrados que nunca han estado en la impartición de justicia, hay otros con trayectoria que los dejan en la banca. Eso no es correcto.

Otro aspecto es dar importancia a la revisión a la planta laboral administrativa y a la jurisdiccional a efecto de lograr la eficiencia y eficacia y regularizar la basificación; también generar becas para jóvenes que ingresan a hacer servicios para que sean el semillero de juristas con preparación.