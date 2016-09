No hay ley que proteja a xalapeños

• Solamente tomando las calles se encuentran respuestas

Magnolia Reyes Utrera.- Debido a que al parecer ninguna ley protege a los ciudadanos de los bloqueos y manifestaciones que se realizan en la capital del estado, los xalapeños “estamos huérfanos” ante esa problemática.

Así lo consideró Jesús Castañeda Nevárez, expresidente del consejo coordinador empresarial del estado de Veracruz, quien acusó que la toma de calles es el sitio donde los jubilados y ahora los docentes encuentran respuestas a sus demandas.

Motivo por el cual comentó: “lo primero que tenemos que reflexionar es que los veracruzanos nos hemos quedado huérfanos, ya que no sentimos que exista alguna ley que nos proteja, pero en este sentido no es sólo los afectados por la manifestaciones, son los propios manifestantes que toman calles o que toman instalaciones como resultado de una ausencia de respeto de la ley”.

No creo que estén los maestros haciendo estas manifestaciones por deporte, o por molestar -señaló- tienen una razón que los motiva y los hace tomar las calles y la parte en la que nos sentimos huérfanos es justamente porque las leyes que establecen el que no se afecten a terceros, se están violentando, entre unos y otros, y esto trae serias afectaciones a ciudadanos que no tienen nada que ver con este asunto.

Ante ello el representante del sector empresarial criticó que sea con las manifestaciones en las calles que los diversos grupos sociales que tienen reclamos hacia las autoridades puedan encontrar respuesta a sus demandas, por lo que consideró que ello obedece también a la omisión de parte de las autoridades.

“Estas son las víctimas de las omisiones por parte del gobierno y la forma del reclamo, por parte del magisterio, como lo ha sido el sector de jubilados y pensionados, como lo ha sido por otros grupos sociales que salen y toman la calle y hoy la calle es la única vía para resolver sus gestiones o demandas”, puntualizó.