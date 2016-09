Guerra de declaraciones por explosión

• Ahora ambientalistas de Sea Shepherd Veracruz dicen que no hubo daños al arrecife

Gisela Uscanga.- La agrupación ambientalista Sea Shepherd Veracruz confirmó que al día miércoles las manchas irregulares de diesel esparcidas por el Sistema Arrecifal Veracruzano, producto de la explosión del buque “Burgos”, se han evaporado, incluso el coral no fue dañado; aunque esto no quiere decir que no haya algún tipo de impacto ambiental.

Lo anterior lo dio a conocer el director de esta agrupación, Sergio Armando González, quien narró que monitorearon las aguas frente a la costa de Veracruz por cinco días, y conminó a las autoridades federales a que retiren el buque de costas veracruzanas, pues sigue siendo un peligro latente.

Narró que desde el pasado el lunes ya habían encontrado signos de mejoramiento de lo que fue el impacto ambiental.

“El lunes había varias manchas irregulares de diésel esparcidas en el Parque Arrecifal, sobre todo entre las islas Verde y Negada. Pero para el día miércoles ya se habían evaporado. Incluso fuimos a bucear y nos percatamos que el coral no fue afectado, pues las características de estos combustibles no es como el crudo que se va al fondo, queda un película en la superficie y el movimiento de las olas y el viento, y las propelas de los buques de las autoridades sobre las manchas lo que ocasiona es que haya evaporación”, detalló.

Aunque refirió que tanto lo derramado como las sustancias utilizadas para limpiar son dañinas, pues dichos líquidos alterna el ph, la salinidad del mar y por ende a los arrecifes.

Empero, expresó el entrevistado que salió “barato”, “por eso hay esperanza de que no impacte de manera grave a los arrecifes, se tiene que seguir monitoreando y buceando ya que un impacto ambiental no puede medirse en el momento, sino con el tiempo, pero a diferencia de otros casos el impacto fue mínimo.

Empero, hizo un exhorto a las autoridades federales para que retiren el buque “Burgos” de costas veracruzanas, debido a que sigue representando peligro.

“Dos tanques fueron los que explotaron, siguen diez más de gasolina y diésel en el buque, por eso ya tiene que salir de aquí, es una amenaza. Deben apresurar sus peritajes, tenemos conocimiento que contrataron una empresa extranjera para estabilizar el buque, lo levantaron de la proa para poder llevarlo a un puerto. Quedan millones de litros lo que está allí, tiene que irse de aquí, no sé qué están esperando las autoridades, además las autoridades no han salido a informar el estado del buque, aunque hay que reconocer que hicieron buenas maniobras para apagarlo, por eso ya no pueden esperar”, concluyó Armando González.