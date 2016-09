La UV ya no sabe lo que dice

• Por ley no se pueden embargar bienes como el WTC o el velódromo, según Él

José Pastor.- Que la Universidad Veracruzana (UV) actúe en contra de los probables responsables de la falta de pago del adeudo de más de dos mil millones de pesos, más que buscar embargar bienes inmuebles del gobierno estatal, consideró el diputado local Julen Rementería del Puerto.

“Si hay responsables en lo individual, que se persiga por esa vía. El estado es una entidad, pero al final quienes deciden las cosas son funcionarios, si hay funcionarios involucrados en estos desvíos que no cumplieron tendrán que ser señalados como responsables y habrá que ver hasta dónde les alcanza esta responsabilidad”, sostuvo.

Y es que este miércoles se dio a conocer que la UV solicitó a un juez de control le autorice el embargo precautorio del World Trade Center de Boca del Río y el Velódromo de Xalapa para garantizar el pago de 2 mil 500 millones de pesos que le adeuda el Gobierno del Estado.

En este sentido, el diputado local advirtió que el pretendido embargo no puede ser posible, pues son bienes del estado y está establecido que son inembargables.

Esta acción, dijo, no ayudaría en mucho a la máxima casa de estudios, pues aun cuando pudieran embargarlos, no se tendrían los efectos, pues no se podrían vender.

El integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado recordó que lo que buscan las autoridades es que les paguen, por lo que deberían buscarse otras estrategias.

El tema de embargos, afirmó, suena muy complicado, por lo que se pronunció por que se proceda por la vía judicial, haciendo las denuncias pertinentes y se llegue en contra de los responsables.