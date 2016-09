Quieren un bono por su imagen

• Como es tan buena, todos exigen que les paguen ésta y mil cosas más

Gisela Uscanga.- Profesores de base sin siglas sindicales, bloquearon desde las 5:30 de la mañana, la Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la SEV y Las Trancas. Su protesta fue porque al menos un 30 por ciento de profesores del sector estatal no recibieron el pago Anual del Bono de Imagen y por ende dudan que vayan a pagar el RZ, el adeudo más fuerte que mantiene el Estado.

Durante varias horas el tráfico en la carretera federal Xalapa-Veracruz fue desquiciante. Conductores al verse atrapados y sin poder avanzar a sus destinos laborales, desesperaron y optaron pasar con sus unidades por el camellón.

Con troncos improvisaron un escalón para poder trepar los centímetros de concreto, muchos vehículos resultaron golpeados por intentar pasar por un área reservada para árboles y plantas de ornato. Y así fue por muchas horas. Incluso uno de los carriles, del lado de la plaza comercial, se hizo de doble circulación.

En la protesta se encontraba el exsecretario de la Sección 52 del Snte, Homero Hipólito, quien de inmediato aclaró que ya nada tiene que ver con dicho sindicato, sólo dijo ser un profesor más inconforme con la situación.

Dijo que el RZ está por verse que lo pague Gobierno del Estado, cantidad más fuerte de adeudos con el sector magisterial.

“Si el Bono Anual de Imagen lo están pagando con irregularidad, pues al menos un 30 por ciento de profesores estatales no lo recibieron, pues el RZ con mayor dificultad. También sigue adeudando la diferencia de Carrera Magisterial, así como adeudos de las últimas dos etapas de Carrera Magisterial la 22 y 23”, comentó.

Comentó que la misma autoridad reconoce que no tienen recursos, “entonces se comprometen a fechas pero sin recursos, por eso no creemos que nos vayan a pagar como se nos dice, por eso no nos dejan otra opción más que manifestarnos, pero no es esto lo que el maestro quiere.

“No hay sensibilidad por parte del gobierno de Veracruz, ellos provocan estas movilizaciones y afectaciones a la sociedad por su insensibilidad e incapacidad de resolver los asuntos. Todo el pueblo de Veracruz sabe porque es esta situación. Estas movilizaciones son para que entiendan los gobernantes que deben actuar con limpieza, con honestidad, antes no se daba esto porque había recursos económicos con que resolver los problemas. Todos somos trabajadores sin siglas sindicales, estamos unidos en una sola protesta”, dijo.

Finalmente Homero Hipólito reiteró que para evitar todo este daño a terceros, deben trabajar con rectitud, eficiencia y honestidad, “ahora resulta que miles de trabajadores del magisterio y del Estado estamos en buró de crédito porque Finanzas no entregaba los recursos a las empresas.

“Pedimos a la sociedad nos disculpen y que entienda la sociedad que si resultan afectados por estas movilizaciones, es por culpa del gobierno de Veracruz y por eso todos nos tenemos que unirnos para obligar al gobierno estatal que pague lo que nos debe”, concluyó el exlíder sindical.