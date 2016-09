Sin dinero para los sueldos

• Los bloqueos ahondan la crisis económica: Reynaldo Quirarte

Gisela Uscanga.- Es la peor época de crisis económica de Xalapa. Los tres días consecutivos de bloqueos que tienen sitiada la Ciudad de Xalapa por parte de profesores que exigen sus pagos completos al gobierno estatal, han generado nulas ventas, a tal grado que no hay dinero para pagar la nómina de la quincena del 30 de septiembre ni servicios de sus locales por parte del sector empresarial, aseveró el presidente de la Asociación “Veracruz es el Turismo”, Reynaldo Quirarte Mora.

“Al tercer día de bloqueo hay negocios que no están vendiendo un peso al día. Tengo reportes de Xico, Coatepec, Xalapa, plazas comerciales, están vendiendo entre 100 y 200 pesos diarios, eso no alcanza para cubrir una nómina de dos o tres personas”, aseguró.

Manifestó que está de acuerdo y apoya la lucha de los profesores, “por supuesto que apoyamos que se haga justicia en contra de Javier Duarte y su gente, bola de rateros; pero esto es inadmisible. Que vayan los maestros a bloquear la casa del Gobernador, el aeropuerto para que no se escape el Gobernador. Estamos con ellos, pero por su culpa los empresarios no vamos a poder pagar su quincena a nuestra gente, de verdad no vamos a poder pagar”.

Refirió que literalmente Xalapa es una catástrofe económica, “hay gente que está a punto de cerrar la cortina de sus negocios, al menos a que se estabilice y todo esto abona a la inseguridad y al crimen, vaya hasta los comerciantes informales tienen bajas sus ventas y es un hecho que muchos empresarios no vamos a pagar esta quincena a gente de a pie y que trabaja muy duro”, lamentó.

Si bien reconoció que no es correcto no pagar el sueldo a sus empleados, la única opción que tienen es no pagar su quincena a cambio de no perder su empleo.

“El trabajador puede irse incluso a Conciliación y Arbitraje a demandarnos, pero aunque lo haga no tenemos con que pagarle, vaya ni su liquidación y esperemos poderle pagar la siguiente quincena, no tenemos de donde sacar dinero. El trabajador sabe que no hay ventas y la economía está detenida”, dijo.

Y agregó: “La otra única opción es dejar de baja al empleado. Y la única salida que nos dejan a los empresarios es no pagar impuestos de nada, ni el agua, ni la luz, me ha llamado conocidos para decirme de plano que no va a pagar la renta de su local este mes. Septiembre es el peor mes del año para la mayoría de empresas por el regreso a clases, a esto le sumas todo lo ya mencionado”.

Ante este panorama lanza un exhorto a los profesores para que dejen de bloquear las calles, “pues los empresarios también somos víctimas de pésima administración del Gobernador (Javier Duarte), pero no se puede afectar a terceros y; que llamado se le puede hacer el gobierno cuando ya está sacando sus cosas del departamento (Javier Duarte) para pelarse. Es como de risa”, concluyó el también consejero nacional de la Asociación de Hoteles.