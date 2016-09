Américo reprocha omisión

• El gobierno debe atender a los maestros y detener la afectación a Xalapa

Francisco Guevara Méndez.- Las condiciones que se están viviendo en la ciudad están generando molestias, afectaciones económicas y sociales lamentables que no deberían pagar los Xalapeños, expresó el alcalde Américo Zúñiga Martínez.

A pesar de esta situación, el Presidente Municipal aseguró que no tomará acciones legales en contra de los manifestantes, pero hizo un llamado al gobierno del estado a que atienda cuanto antes el problema de los maestros.

“Están afectando el comercio, están afectado a los ciudadanos, están afectando la vida cotidiana de la Ciudad. Sabemos que no son acciones que se hacen por capricho, pero los xalapeños no tienen por qué pagar, sin embargo, no tomaremos acciones legales, pero sí pedimos que se atienda a la gente para evitar más situaciones de incomodidad

Aunque aclaró que estas protestas no tienen nada que ver con el Ayuntamiento de Xalapa, reiteró el llamado al Gobierno del estado a que liquide los adeudos cuanto antes ya que Xalapa no puede permanecer secuestrada por condiciones ajenas a los xalapeños.

Se dijo ser respetuoso del Magisterio, así como a sus causas y luchas, “pero también se debe de entender que debo de defender los intereses de esta ciudad y esta ciudad se está viendo afectada comprometiendo su desarrollo económica y la actividad escolar y laboral”.

Zúñiga Martínez recordó que la libertad de tránsito es una garantía constitucionalmente resguardada en el mismo nivel que la propia garantía de manifestación, pero esta última no debe ser afectando a terceros, señaló.

Destacó que por parte de su gobierno estarán informando a los xalapeños sobre los puntos de bloqueos y las vías alternas que pueden utilizar los conductores, “pero Xalapa no debe pagar. Elevo mi voz para pedir que se atiendan los temas y se busquen otras estrategias de manifestación que no afecten a los xalapeños”, concluyó.