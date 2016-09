Se pasa de lanza la CMAS: PAN

• El cobro excesivo por el servicio es real y debe corregirse

Francisco Guevara Méndez.- El Partido Acción Nacional de Xalapa se sumó al llamado que algunos regidores y ciudadanos hacen a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento para que ponga un alto a los cobros excesivos por el servicio.

El dirigente panista Fernando Márquez Sánchez, consideró necesario que la Comisión haga un ajuste en sus cobros ya que ha recibido quejas por parte de ciudadanos y militantes, de que CMAS cobra por un consumo de agua que no realizaron.

Recordó que apenas hace un mes concluyó el programa de tandeos en el que la gente no contaba con el vital líquido hasta por 4 días, sin embargo, en sus recibos se reflejaron tarifas altas por un consumo que no hicieron.

“Pedimos que tengan cuidado con este problema, que lo solucionen para no tener tantas quejas de los usuarios. No es justo que paguen cantidades excesivas por un servicio en el cual no se tuvo agua por muchos días, durante 4 meses que duró el tandeo”.

Asimismo, consideró que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento debe bajar su gasto corriente para que no le pase lo que al SAS.

“Se habla con preocupación que el ingreso es uno y que el gasto es otro. Se dice en los medios que el gasto corriente es de un 75 por ciento. Esto es preocupante para todos los xalapeños ya que se puede convertir en un problema como en el SAS”.

Dijo que se deben recortar gastos y hacer ajustes al interior con la finalidad de que este organismo no tenga que ser privatizado.