¡Malditos profes!

• Gritan a manifestantes e intentaron retirar las barricadas

• Solamente se les permitió el paso a quienes transportaban enfermos

• Hoy volverán a bloquear en diferentes puntos del Estado

Marlene Carranza.- El bloqueo que realizaron maestros de la entidad por falta de pago de prestaciones, generó problemas entre los automovilistas y manifestantes, quienes en más de una ocasión expresaron su enojo.

Taxistas molestos por no poder trabajar como de costumbre por las calles de la capital del estado, automovilistas que acudían a sus oficinas y sobretodo quienes conducían con personas enfermas, fueron los que en diferentes ocasiones enfrentaron a los manifestantes.

Quienes más se molestaban y hacían uso de su claxon a cada momento fueron los trabajadores del volante, pero a pesar de su insistencia por querer pasar, los maestros se mantuvieron firmes y no cedieron.

Pese a que en diferentes ocasiones -como cuando estaban en contra del reglamento de Tránsito, por tarifas, por falta de concesiones- los ruleteros han tomado el primer cuadro de la ciudad, esta vez fueron los más intolerantes con la lucha de los profesores.

Durante el bloqueo en la carretera México-Xalapa a un costado de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), hubieron quienes bajaron de sus unidades para ofender y gritar a los manifestantes a fin de que los dejaran circular.

“Nosotros no tenemos la culpa. No le tengo miedo a nadie”, gritó un taxista que bajó de su unidad y molesto por el bloqueo intentó levantar una de las piedras que colocó el magisterio para impedir el paso, pero no tuvo éxito.

Aunque los maestros se mantuvieron intransigentes con los automovilistas y taxistas que les pedían el paso para continuar circulando por las arterias, solo abrieron el tránsito para quienes aseguraban que transportaban enfermos.

“No tengo que decir que mi hija está enferma para que me dejen pasar, soy un ciudadano normal. No piensan, se tuvieron que esperar que les dijera que mi hija tiene temperatura”, gritó un padre de familia mientras su esposa cargaba a su hija enferma bajó la lluvia.

Además de él hubieron varias personas que hablaron con los docentes y les explicaron que necesitaban llegar al hospital, por lo que sin titubear abrían el paso.

Quienes hicieron uso del transporte público también se vieron afectados, pues tuvieron que bajar de los camiones para que aún con lluvia, pudieran llegar a su destino.

Sin embargo muchas personas mostraron apoyo a los docentes veracruzanos que están a la espera de RZ, bono de imagen, apoyo a la supervisión económica, retroactivo y carrera magisterial.

Con bloqueos

Maestros repiten el caos

• Aseguran que el gobierno no les pagó a todos

Marlene Carranza.- Por segundo día consecutivo, maestros en espera del pago de prestaciones bloquearon diferentes vialidades de la capital del estado.

La Avenida Xalapa, Adolfo Ruiz Cortines, Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), dicha dependencia, Ignacio Allende y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), fueron bloqueadas por los profesores que aseveraron que continuarán manifestándose hasta que las autoridades paguen las prestaciones que adeudan, algunas, desde hace dos años.

Pese que este lunes el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa anunció que tal como se había comprometido depositó lo correspondiente a Compensación Nacional Única 2016, los docentes argumentaron que esto solo lo recibieron algunos profesores y no todos, por lo que se vieron obligados a volver a bloquear vialidades.

Con cuerdas y piedras los docentes evitaron el paso vehicular de quienes desde temprana hora circulaban para ir a la escuela y centros de trabajo.

Aun con lluvia y mientras se calentaban con café, pan y galletas, los profesores seguían pidiendo el depósito de: RZ, bono de imagen, apoyo a la supervisión económica, retroactivo y carrera magisterial.

Lázaro Cárdenas a la altura de Sefiplan

Una profesora de educación preescolar que prefirió omitir su nombre, indicó que el mandatario estatal no cumplió y pagó solamente a alguno docentes del estado.

“Tenemos mucho tiempo recibiendo los pagos en abonos, por partes. Va como en abonitos pequeños que son pagos totales que ya les dieron a los maestros federales.

Mientras los ambulantes aprovechaban la lluvia para vender sus paraguas en 60 pesos y capas de plástico en 10 pesos, criticó que a pesar que los maestros federales ya recibieron sus pagos, los estatales tienen que esperar que la Sefiplan lo libere pero no lo ha hecho.

Durante el bloqueo en el tramo carretero, dijo desconfiar en el calendario de pagos que propusieron las autoridades y el cual establece que será hasta el 30 de octubre cuando concluyan los pagos programados.

“Tememos que el gobernador Duarte se retire y no nos pague. Son fechas en las que ya él se habrá retirado, no confiamos”, indicó.

Ignacio Allende

Profesores de escuelas cercanas a la calle Ignacio Allende se unieron a estos bloqueos que desde el lunes comenzaron en la capital del estado en exigencia de las prestaciones pendientes.

En entrevista, la maestra de educación básica, Zaira Yerena, lamentó que pese a la calendarización de pagos que ofrecieron las autoridades los docentes ya no confían en la palabra de Gobierno del Estado.

En este tema, señaló que a pesar de que en pasadas ocasiones ya han hecho compromisos, éstos no se cumplen y prefirieron hacerlo con un bloqueo.

Coatepec-Xico a la altura de la localidad Zimpizahua

“Años de pagos que no nos han hecho a nuestros pensionados y a nuestros jubilados no nos están pagando, no es justo; 30 años ya laboraron”, recriminaron profesores.

Relataron que hay docentes que no han recibido ningún pago pese que tienen más de un año laborando.

Al respecto, calcularon que destinan más de mil pesos a la quincena para poder asistir a sus centros de trabajo; sin embargo no reciben la remuneración correspondiente.

“Cuando a mí no me afecta, no participo, no soy empática, no participo, no apoyo. Los taxistas han sido los que más nos han agredido y sin embargo han pedido apoyo. Somos muchos sectores que estamos en la misma situación, pero México no se une, Veracruz no se une”, dijo quien subrayó que no se manifiestan con siglas sindicales pues todos los maestros están en la misma situación.

Lamentaron que al manifestarse de esta forma se provoca que ni los maestros, ni los taxistas, campesinos y empresarios sean atendidos por las autoridades.

Tras casi nueve horas de protesta los manifestantes decidieron retirarse; sin embargo amagaron con regresar desde temprana hora el miércoles 28 de septiembre.

En el caso de los manifestantes de la SEV, los adheridos al Sindicato Unificador de Trabajadores al Servicio del Estado y el Magisterio (Sutsem) llegaron al acuerdo que suspenderán las movilizaciones y respetarán el calendario propuesto por las autoridades y que tiene programado concluir el pago la segunda quincena de octubre.