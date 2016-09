Denuncian cobro excesivo del agua

• Ancianos protestan en la Plaza Lerdo

Carlos Hernández.- Un grupo de ancianitos recolectó firmas en la zona Centro de Xalapa para exigir un cese al excesivo cobro del servicio de agua.

En entrevista con Pablo Hernández Jiménez, detalló que actualmente el precio del saneamiento y drenaje es superior al consumo del agua.

“Existe temor de que privaticen el agua, subió un 35 por ciento tan solo en la actual administración municipal”, agregó.

En ese sentido, mencionó que se realizan cobros excesivos “y si no reclamas, esa cantidad se queda para pago. Y la gente no va porque no quiera, sino porque no puede, pero quienes sí acudimos, nos condonan ese pago”.

Mencionó que no han tenido con anterioridad acercamiento con el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, sin embargo, afirmó que es una buena oportunidad para conciliar.